Pamela Morán, trabajadora sexual, sobre la prostitución: "Existe el trabajo sexual por elección"

Una de las asignaturas pendientes del Gobierno para el nuevo curso político es la abolición de la prostitución. Desde el PSOE han modificado sus estatutos para expulsar a aquellos que consuman estas prácticas.

El partido de Sánchez ha pedido a sus socios reabrir el debate y presentar un proyecto de ley. No obstante, esta no va a ser tarea fácil; según los datos, España es el país con mayor consumo de prostitución en Europa y el tercero en el mundo.

En Más Espejo hemos podido hablar con Pamela Morán, portavoz de STOP Abolición. Pamela defiende su labor como trabajadora sexual y asegura que "el problema es que el debate acerca de la prostitución suele hacerse desde la moral y no, la moral es intrínseca, es subjetiva, es para cada uno".

Critica que este debate se haga a través de "un punto de vista empírico y social por derechos", pero sobre todo en el que "las trabajadoras sexuales tengamos voz; siempre estamos al margen".

Además, niega que España sea el país en el que más prostitución se consume de Europa: "Es una mentira que se repite desde 1990 y que la ONU puso en un informe y por eso se sigue repitiendo". También niega que el 90% de las prostitutas sean de trata, ya que viene de un informe "que a los dos meses dijo que era el 24%".

Asegura que no quiere romantizar la prostitución, ya que "el trabajo sexual no es para todo el mundo". Pero insiste en que es necesario que quede claro que no es verdad que la trata "sean miles de personas como muchas asociaciones feministas dicen".

Según datos que aporta de la Comisión de Ayuda para Trabajadoras Sexuales, "el 64% de las encuestadas lo eligen, existe el trabajo sexual por elección". ". Además, acusa a las asociaciones que se dedican a rescatar de "lanzar muchas mentiras, como por ejemplo que hay niñas y niños".

Pamela pone de ejemplo países donde está abolida la prostitución, como Francia. "A las compañeras les toca irse a los montes y a las afueras. No tienen ningún derecho y son más víctimas de cualquier tipo de violencia".

