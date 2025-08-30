Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Nos lo cuenta

Adrián Rodríguez, sobre la fama prematura que le llevó a la adicción: "Llegaba a mi casa y seguía necesitando ese estímulo"

El actor pasó del éxito más prematuro a la caída más precipitada. Hoy, Adrián Rodríguez nos cuenta cómo salió de su adicción a las drogas y cómo recuerda aquellos años.

Adrián Rodríguez

Publicidad

Adrián Rodríguez es uno de los rostros adolescentes de nuestro cine. Le conocimos en series como Física o Química o Los Serrano, donde apenas tenía 17 años.

Su prematura fama fue un aliciente para las adicciones, un mundo en el que Adrián terminó cayendo poco a poco. Las drogas se convirtieron en su mayor condena y, durante años, se convirtió en una persona que hoy no reconoce.

Adrián

"Yo llegaba a mi casa y estaba solo, pero seguía necesitando ese estímulo", confiesa, recordando sus años de mayor fama tras el estreno de Física o Química.

Desde entonces, Adrián comenzó a consumir y terminó aislándose de todos, hasta que por fin tuvo el valor de pedir ayuda. "La adicción es una enfermedad", advierte Adrián.

Dispuesto a mejorar, Adrián se puso en manos de profesionales y logró superar su adicción. Hoy, con su experiencia ayuda a personas que, como él, perdieron el sentido y cayeron en una oscuridad de la que asegura que se logra salir. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Adrián Rodríguez

Adrián Rodríguez, sobre la fama prematura que le llevó a la adicción: "Llegaba a mi casa y seguía necesitando ese estímulo"

Cara y cruz: Rosa se lanza a por el bote aprovechando la tarde más errática de Manu en El Rosco

Cara y cruz: Rosa se lanza a por el bote aprovechando la tarde más errática de Manu en El Rosco

María Parrado revela el título de su nuevo disco: con un mensaje para que “siempre sigamos siendo niños”

María Parrado revela el título de su nuevo disco: con un mensaje para que “siempre sigamos siendo niños”

El pique de Melani Olivares con Nacho Guerreros en Pasapalabra: “Porque te quiero...”
Mejores momentos | 29 de agosto

El pique de Melani Olivares con Nacho Guerreros en Pasapalabra: “Porque te quiero...”

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord
Mejores momentos | 29 de agosto

Rosa alcanza el simbólico programa 197 en Pasapalabra: cifra de bote y de récord

Mar Segura
Entrevista

Mar Segura recuerda a Olivia Valère, reina de la noche marbellí: "Trataba igual a príncipes, nobles y famosos"

Conocemos detalles jamás contados de la jet set marbellí y las discotecas más famosas de la zona gracias a la última entrevista concedida por Olivia Valère. Hoy, una de sus mejores amigas, Mar Segura, nos lo cuenta todo.

Juan, ginecólogo a los 86 años
Increíble

Juan Vidal, ginecólogo activo a los 86 años: "He traído al mundo a mi bisnieto, el parto más importante de mi vida"

El primer niño que Juan trajo al mundo hoy tiene 61 años y, el último, es su bisnieto. Hoy, nos cuenta cómo la pasión por su profesión le ha llevado a seguir trabajando con 86 años.

Vacaciones

España, uno de los países con más vacaciones: "En China tenemos cinco días pagados al año"

Residencia

Extrabajadora de una residencia de Navarra denuncia gritos, insultos y vejaciones: "Hay cosas mucho peores que las del vídeo"

Adrián

Adrián Rodríguez recuerda cómo escapó del infierno de las drogas: "Cuando eres consciente de que te puedes ir, ahí te das cuenta"

Publicidad