Séptimo día de encierros de San Sebastián de los Reyes, última hora en directo

Tras una semana intensa, los vecinos y visitantes siguen aguantando el ritmo a base de fiesta en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Estos días atrás ha habido de todo, desde carreras limpias y rápidas a momentos de máxima tensión con la manada separada y algún susto grave.

Recorrido de los encierros

Los encierros en San Sebastián de los Reyes comienzan en los corrales de Suelta. Precisamente, desde ahí, salen los toros en dirección a la plaza. Atraviesan un total de nueve tramos: el primero abarca desde Leopoldo Gimeno hasta Real Vieja, donde la manada comienza a trotar y donde se coge la velocidad progresivamente. Aquí, el público espera con ansia, aunque en esta parte no suele haber muchos corredores.

El segundo tramo va desde Real Vieja hasta la Curva de Postas. En esta parte del recorrido, ya hay un aumento de la velocidad. Es el tramo ideal para corredores que no tengan las condiciones físicas tan óptimas como los que corren en partes más implicadas.

En el tercer y cuarto tramo, se llega a la curva de la calle Real. Esta curva está frecuentada por corredores locales. El ritmo de la carrera aquí ya es muy vertiginoso, por lo que es más peligroso y puede pasar que un toro se desvíe de la trayectoria. Debe estar frecuentado por corredores más profesionales.

La recta final son el sexto y séptimo tramo, donde se recorren las calles Real y Estafeta, los más concurridos. Se caracteriza por ser una larga recta donde los toros corren a gran velocidad pero se templan, y esto permite a los corredores disfrutar de una carrera más prolongada y llena de adrenalina. Es también, donde más golpes y caídas se registran.

El final se hace en la Plaza, donde los toros cruzan una pendiente descendente peligrosa hasta que entran en la tierra

