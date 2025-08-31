Encierros
Séptimo día de encierros de San Sebastián de los Reyes, última hora en directo
Sigue en directo el último encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes.
Tras una semana intensa, los vecinos y visitantes siguen aguantando el ritmo a base de fiesta en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Estos días atrás ha habido de todo, desde carreras limpias y rápidas a momentos de máxima tensión con la manada separada y algún susto grave.
Recorrido de los encierros
Los encierros en San Sebastián de los Reyes comienzan en los corrales de Suelta. Precisamente, desde ahí, salen los toros en dirección a la plaza. Atraviesan un total de nueve tramos: el primero abarca desde Leopoldo Gimeno hasta Real Vieja, donde la manada comienza a trotar y donde se coge la velocidad progresivamente. Aquí, el público espera con ansia, aunque en esta parte no suele haber muchos corredores.
El segundo tramo va desde Real Vieja hasta la Curva de Postas. En esta parte del recorrido, ya hay un aumento de la velocidad. Es el tramo ideal para corredores que no tengan las condiciones físicas tan óptimas como los que corren en partes más implicadas.
En el tercer y cuarto tramo, se llega a la curva de la calle Real. Esta curva está frecuentada por corredores locales. El ritmo de la carrera aquí ya es muy vertiginoso, por lo que es más peligroso y puede pasar que un toro se desvíe de la trayectoria. Debe estar frecuentado por corredores más profesionales.
La recta final son el sexto y séptimo tramo, donde se recorren las calles Real y Estafeta, los más concurridos. Se caracteriza por ser una larga recta donde los toros corren a gran velocidad pero se templan, y esto permite a los corredores disfrutar de una carrera más prolongada y llena de adrenalina. Es también, donde más golpes y caídas se registran.
El final se hace en la Plaza, donde los toros cruzan una pendiente descendente peligrosa hasta que entran en la tierra
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Emoción de varios corredores
Este octavo encierro ha estado registrado por una alta participación. Varios corredores han hablado en Antena 3 sobre cómo lo han vivido. "Se vive un ambiente muy taurino", dice uno. "Hemos tenido un encierro para finalizar estas fiestas espectacular. Hemos visto carrerones en todos los tramos", ha dicho otro corredor.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Un herido por asta de toro
El portavoz de Protección Civil de San Sebastián de los Reyes, Pedro Martínez, ha explicado que ha sido un encierro rápido con 3.800 participantes y nueve asistencias, una de ellas por asta de toro en el hombro derecho. Hay dos con caídas y otro asistido en el hospital de campaña y la cornada ha sido trasladado al quirófano de la plaza. Se trataba de un cabestro, al levantarse se encontró de frente con el mismo.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Así ha sido el encierro
Los toros en este encierro de San Sebastián de los Reyes han salido muy protegidos mientras los cabestros tiran de los corredores. En la curva de la calle Real Vieja han reducido la velocidad sin chocarse mucho ya que van unidos.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Gran afluencia de corredores
El encierro ha estado caracterizado por una gran afluencia de corredores en San Sebastián de los Reyes.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Duración del encierro
El encierro de San Sebastián de los Reyes ha tenido una duración total de 1 minuto y 48 segundos hasta que los toros han entrado en el ruedo. Un total de 2 minutos y 12 segundos ha durado hasta que los toros han entrado.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Comienza el octavo encierro
¡Comienza el octavo y último encierro de San Sebastián de los Reyes! La mecha ha sido encendida y los seis toros han salido.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Cuatro toros y dos novillos
Este octavo encierro lidian cuatro toros y dos novillos de la ganadería Zalduendo. Los seis correrán este último encierro en San Sebastián de los Reyes.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Palabras a Javier Gallego
La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes ha querido dedicarle unas palabras a nuestro compañero de Antena 3, Javier Gallego. "Es manifiesto el cariño que os tengo y le mando un beso enorme a Javier Gallego. Le queremos y estamos muy contentos con su recuperación. Le echamos de menos", ha afirmado.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | La alcaldesa de Sanse: "Los toros vuelven a estar en valor"
La alcaldesa de San Sebastián de los Reyes explica en Antena 3 Noticias que ya están planificando las fiestas del año que viene. "No es broma", asegura. Además, explica que ya tienen la mirada en los encierros blancos. "Fue una de las cosas que prometimos al entrar en el Gobierno y se está viendo que los toros están de moda, vuelven a estar en valor", ha indicado.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Quedan 15 minutos
Quedan 15 minutos para que el octavo y último encierro comience en San Sebastián de los Reyes. Recordamos que el encierro se inicia a las 11:00 horas y que puedes seguirlo aquí, en Antena 3 Noticias.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Ganadería del encierro
Este domingo se celebra el último encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes 2025. En este octavo encierro los toros serán pertenecientes a la ganadería Zalduendo.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Último día de fiestas
San Sebastián de los Reyes vivirá este domingo 31 de agosto el último día de sus fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. Este domingo se celebra el último encierro. Este es la programación de hoy:
- 07:30 h – Homenaje a D. Ramón Esteban Jorro, párroco mártir 1936. Salida desde la torre de la Iglesia hacia el cementerio municipal. Parroquia de San Sebastián Mártir.
- 10:00 h – Pasacalles de la Banda de Música Municipal por el recorrido del encierro.
- 10:00 a 15:00 h – Pasacalles con la charanga Xoxongorri por el recorrido del encierro y calles del casco antiguo.
- 10:30 h – Colocación del cuadro del Santísimo Cristo de los Remedios en la calle Real con calle Postas.
- 11:00 h – Octavo y último encierro de las Fiestas con toros pertenecientes a la ganadería Zalduendo.
- 11:15 h – Suelta de reses en la Plaza de Toros destinadas a capea general.
- 11:00 h – XXIX Torneo de fiestas de Ajedrez. Zona de la cafetería de la piscina del Polideportivo Dehesa Boyal. Organizado por Club Ajedrez V Centenario. El plazo de inscripción finalizará el 30 agosto a las 14 h.
- 11:15 h – Arrebato pirotécnico del último encierro. Curva de la calle Postas con Real. Organizado por Pirosanse.
- 12:30 h – Encierro infantil desde corrales suelta hasta la calle Postas. Organizado por los pastores del encierro y la Asociación de Aficionados Prácticos Taurinos.
- 13:00 h – Encierro infantil por la calle Postas. Organizado por la Peña Taurina Postas.
- 13:00 h – Baile de la Amapola en la plaza del Tejar animado por la charanga Xoxongorri. Colabora Peña El Remedio.
- 13:00 h – Concierto de Los Inspectores. Plaza de la Constitución.
- 14:00 h – Encierro infantil por la calle Real. Organizado por la Peña Taurina San Sebastián.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Mayor número de heridos el sábado
El séptimo encierro de San Sebastián de los Reyes se ha saldado este sábado con once heridos, de ellos nueve leves, que ya han sido dados de alta, y otros dos que fueron evaluados en los hospitales de campaña. Protección Civil ensalzó que en lo que va de semana de fiestas los encierros han dejado únicamente un herido por asta de toro y, en general, no ha habido heridos graves en ningún encuentro.
Encierros de San Sebastián de los Reyes | Recorrido de los encierros
Encierros de San Sebastián de los Reyes | A qué hora comienza
La temporada taurina 2025 en San Sebastián de los Reyes celebra su séptima jornada de festejos con este último encierro. El encierro comienza a las 11:00 horas, aunque podrás seguirlo desde aquí antes de la hora.
Encierros de San Sebastián de los Reyes
Buenos días y gracias por seguir el último encierro de San Sebastián de los Reyes. Como todos y cada año el encierro se celebrará a las 11:00 horas.
