Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se lanzará y besará a Luis

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Cristina, en un momento de emoción, decidirá besar a su jefe Luis en el laboratorio. ¿Le corresponderá él? ¿Se enterará Luz de todo esto? ¿Cómo se lo tomará? ¿Qué va a pasar ahora con el matrimonio?

Mientras tanto, Digna seguirá luchando con sus sentimientos y con la difícil decisión de dejar a Pedro o no. ¿Qué le depara el futuro sin Pedro? ¿Conseguirá dejarle ahora que sabe de su cáncer terminal?

Gabriel le confesará a María que su intención no es solo destrozar a la empresa, sino ir con todas a por Damián, en una batalla que va más allá de lo profesional. ¿Hasta dónde llegará Gabriel para ganar esta guerra familiar?

Por otro lado, la búsqueda de Fina seguirá siendo un misterio, sin embargo, una carta que llega a la colonia abrirá más preguntas que respuestas para Carmen y Claudia. ¿Dónde está Fina realmente? ¿Volverá alguna vez a la colonia?

En la colonia, la tensión crecerá con la posibilidad de un juicio que podría afectar a todos los De la Reina y a los trabajadores, mientras Gema mostrará un inesperado interés por la cantina ahora que Gaspar quiere venderla.

Adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad en atresplayer.