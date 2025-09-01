Antena 3 LogoAntena3
Entrevista... ¡con minipelotas!

Juanra Bonet describe su papel en Juego de pelotas: "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás"

El presentador asegura que los espectadores van a encontrar los tres pilares fundamentales de un concurso: "Diversión, emoción y poder jugar desde casa".

Alberto Mendo
Es el presentador más ocurrente, más gamberro y más divertido, por lo que es el perfecto para Juego de pelotas. Juanra Bonet afronta este nuevo reto que cuenta con "los tres pilares de un concurso": "Diversión, emoción y poder jugar desde casa".

Juego de pelotas, un éxito internacional que llega muy pronto a Antena 3
En honor al concurso, el presentador se ha encontrado las preguntas de esta entrevista en pequeñas bolitas. El público le va a ver empujando las pelotas, entregando manguitos para los posibles candidatos a caer a la piscina, añadiendo

tensión a los concursantes... "Básicamente, disfruto de cómo sufren los demás", confiesa sobre su papel en este programa.

Además, Juanra asegura que el mayor reto de cualquier concursante será "acabar seco". Por eso, aporta un consejo clave y sorprendente: "Pasa de tus compañeros de equipo, vete directo a la respuesta que crees que es la correcta y no te muevas de ahí, digan lo que te digan". ¡Dale al play y disfruta de esta divertida entrevista!

