“Me cortaron las alas”: Seyran rompe su silencio en televisión y acusa a los Korhan de haber destrozado su vida

Después de la pelea con Ferit, la rabia ha podido con Seyran. Dejándose llevar por el dolor, ha concedido una entrevista en televisión en la que ha contado todo lo que llevaba callando durante años.

Frente a las cámaras, ha señalado a su propio padre y a los Korhan. Ha explicado cómo fue obligada a casarse, cómo fue tratada como un objeto y cómo su vida quedó marcada desde esa decisión. Sin pestañear, ha revelado que su padre la “vendió” a cambio de propiedades y que nadie de la poderosa familia Korhan levantó la voz para detenerlo.

Las confesiones han sido demoledoras. Seyran ha hablado de la primera noche de su matrimonio, de la humillación de encontrarse con la amante de su marido en su habitación y de cómo la obligaron a callar. “Me cortaron las alas, me utilizaron para sus fines, me hicieron renunciar a mi vida”, ha dicho mirando a cámara.

Ferit ha llegado al set cuando la entrevista estaba terminando, pero ya era demasiado tarde. Los Korhan, sus amigos, su familia… Todos estaban viéndolo en directo.

Antes de acabar, Seyran ha dejado un mensaje dirigido a todas las mujeres: que no se dejen engañar por cuentos de hadas, que no permitan que el amor les quite la libertad y que nunca callen ante la violencia: “Si no paramos hoy la mano que levantan contra nosotras, mañana esa bofetada la recibirá una niña desprotegida”.

La entrevista ha sido un terremoto. Nadie esperaba que Seyran rompiera así su silencio. Las consecuencias todavía están por venir…