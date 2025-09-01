“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

Bahar y Evren se encuentran esta noche en el teatro para ver actuar a Cem. Ella llega sonriente, pero él se muestra serio y distante desde el primer momento.

Las preguntas de Bahar no sirven de mucho. “¿Pasa algo? ¿Timur te ha dicho algo?”, insiste ella. Evren no lo soporta más y le devuelve la pregunta: “¿Y tú? ¿No tienes nada que decirme?”.

El silencio lo dice todo. Evren se fija en su mano y ve que no lleva el anillo. Bahar, para no hacerle daño, le miente en su cara diciendo que lo lleva en el bolso porque todavía no ha tenido ocasión de contarlo en casa. Pero Evren estalla: “No mientas, Bahar. Nos estás humillando a los dos. Lo que pasa es que volver a casarte te asusta. No estás lista, admítelo”.

Ella intenta justificarse, pero él está roto por dentro. En medio del teatro, con todo a punto de comenzar, la pareja vive su momento más difícil. Evren deja claro lo que Bahar se niega a admitir: en el fondo, no quiere casarse con él. Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.