Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

Evren descubre que Bahar no está lista para casarse y, en un tenso cara a cara, la acusa de jugar con sus sentimientos. ¿Adiós a sus planes de boda? Esta noche, capitulazo imperdible.

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

Publicidad

Desirée Castillo
Publicado:

Bahar y Evren se encuentran esta noche en el teatro para ver actuar a Cem. Ella llega sonriente, pero él se muestra serio y distante desde el primer momento.

Las preguntas de Bahar no sirven de mucho. “¿Pasa algo? ¿Timur te ha dicho algo?”, insiste ella. Evren no lo soporta más y le devuelve la pregunta: “¿Y tú? ¿No tienes nada que decirme?”.

El silencio lo dice todo. Evren se fija en su mano y ve que no lleva el anillo. Bahar, para no hacerle daño, le miente en su cara diciendo que lo lleva en el bolso porque todavía no ha tenido ocasión de contarlo en casa. Pero Evren estalla: “No mientas, Bahar. Nos estás humillando a los dos. Lo que pasa es que volver a casarte te asusta. No estás lista, admítelo”.

Ella intenta justificarse, pero él está roto por dentro. En medio del teatro, con todo a punto de comenzar, la pareja vive su momento más difícil. Evren deja claro lo que Bahar se niega a admitir: en el fondo, no quiere casarse con él. Renacer, esta noche a las 22:50h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

“Nos estás humillando”: Evren acusa a Bahar de jugar con sus sentimientos esta noche en Renacer

Seyran

“Me cortaron las alas”: Seyran rompe su silencio en televisión y acusa a los Korhan de haber destrozado su vida

Ferit

Ferit y Seyran se destrozan con reproches familiares y cierran la puerta a la reconciliación

Ferit y Seyran
Capítulo 51

Ferit vuelve a arriesgarlo todo por Seyran: ¡la rescata de su padre con la ayuda de Suna y Abidin!

Orhan
Capítulo 51

Orhan revela su plan a İfakat: quitar a Halis del control de la familia y la empresa

Kazim
Capítulo 51

El secuestro de Seyran destapa el lado más oscuro de Kazim: entre el perdón y la venganza

Kazim se ha mostrado derrotado ante su hija, pidiendo perdón por todo el dolor causado. Aun así, su obsesión con vengarse de los Korhan es demasiado fuerte.

Ifakat
Capítulo 51

Ifakat no tiene piedad con Suna: la sorprende llamando a Abidin y le da un bofetón

La mentira de Suna no ha durado ni un minuto e Ifakat ha sido tajante con ella: le ha dejado claro que no puede volver atrás y que en la mansión debe aprender a ocultar lo que siente.

Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina en Sueños de libertad, anuncia en sus redes sociales que está esperando un bebé

Alba Brunet comparte en redes la foto de su primer hijo con su pareja: “Nos explota el corazón”

Rodrigo Guirao se moja: ¿cuáles son las tres cosas que más le gustan de España?

¿De qué te suena? Esta es la trayectoria de Rodrigo Guirao antes de unirse a La Encrucijada

Digna y don Pedro en el capítulo 386 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, tras enterarse de la enfermedad de don Pedro: ¿marcharse o quedarse con él?

Publicidad