Peligros y mitos de las dietas detox: "Cuando te pasas de la raya, lo bueno se vuelve malo"

Septiembre es el mes por excelencia de la vuelta a la rutina. Las vacaciones se acaban y dejamos atrás los excesos del verano. Por eso, muchos optan por dietas desintoxicantes que prometen ayudarte a adelgazar realmente, pero ¿son realmente efectivas?

Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, ha desmontado los mitos que existen alrededor de las llamadas dietas 'detox'. Las más famosas son las de los batidos verdes que concentran infinidad de verduras. Sin embargo, la cantidad de estas es tan grande que, al igual que concentran lo bueno, también lo malo: "Cuando te pasas de la raya, lo bueno se vuelve malo".

Un exceso de verduras concentradas cada día contienen oxalato, que puede llegar a producir piedras en el riñón. Si por el contrario los batidos son de frutas, podemos estar ante un exceso de azúcar.

Ciertos cereales integrales o semillas, también muy utilizados en las dietas, contienen ácido fítico. Este, en exceso, puede llegar a provocar anemia o pérdida de masa ósea.

Muchos desconocen los peligros potenciales de las dietas sin supervisión de un médico o nutricionista. Por eso, siempre debes seguir los consejos de un experto. ¡Dale al play para enterarte de todo!