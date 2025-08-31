La muerte de Matilde Muñoz: Un asesinato premeditado, dos sospechosos y un cadáver en una playa

Los dos meses de angustia y confusión que han atravesado los familiares y amigos de Matilde Muñoz han terminado de una forma trágica, con el hallazgo del cadáver de la mujer en una playa de Indonesia. La española de 72 años se encontraba en paradero desconocido, aunque fue el día de ayer cuando las autoridades de la isla encontraron su cuerpo enterrado en una playa cercana al hotel donde residía.

Pocas horas después de encontrar a Matilde, fueron detenidos dos individuos de 34 y 30 años como presuntos autores del asesinato de Matilde. Ambos admitieron haber planificado el asesinato de Muñoz, y explicaron que entraron en su habitación a través de una de las ventanas, según se indica en el texto Lalu Eka Arya Mardiwinata, jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría de Lombok Occidental.

El informe de las autoridades continúa explicando que los hombres eran "trabajadores autónomos" y tenían como objetivo "robar las pertenencias de Matilde". Finalmente, concluyen que la mujer "habría sido asfixiada por los dos sospechosos".

Según el comunicado, uno de los hombres fue detenido en su residencia en la localidad de Senggigi, donde está el hotel de Muñoz en la isla de Lombok Occidental, cercana a Bali, y otro en el hospital Maratam City, en la misma zona, sin especificar cuándo fueron detenidos ni cómo llegaron a sospechar de los arrestados.

El cuerpo fue trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara, y se prevé que se realice la autopsia el lunes. La Policía indonesia no ha especificado, por el momento, detalles de cómo ha procedido a identificar el cadáver.

Su sobrino ha estado pendiente

Fue su sobrino, Ignacio Vilariño, el que presentó una denuncia por la desaparición de Muñoz en un juzgado de Alcalá de Henares (Madrid), el pasado 31 de julio, y otra el 11 de agosto. No obstante, la primera alerta sobre la desaparición la dio la amiga de Muñoz, Olga Marín, el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guíxols, en Girona.

La Policía indonesia inició una investigación sobre su posible desaparición en Lombok, el 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta. La española fue vista por última vez, supuestamente, a comienzos de julio por personal del hotel Bumi Aditya.

Finalmente, fue el sobrino de la española el que confirmó el sábado que el cuerpo de su "amada tía" había sido hallado "enterrado en una playa de Lombok".

Denunció contradicciones de algunos de los empleados y encargados del hotel donde su tía había desaparecido: "Son tan evidentes que no dejan lugar a dudas", sobre una posible implicación en la desaparición. "Nos carcome que nadie haya sido llevado a declarar ante la Policía del país. Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo", afirmaba con rotundidad.

Nacida en Ferrol, La Coruña, en 1952 y afincada en la isla de Mallorca, Matilde Muñoz Cazorla estaba jubilada y le gustaba pasar largas temporadas viajando por Asia. Había aterrizado en la isla de Lombok en junio de este mismo año.

