Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren su lado más personal: “Joaquín es más cariñoso, yo lo soy un poquito”

Joaquín Sánchez y Susana Saborido son una pareja más que consolidada y ahora comparten plató como presentadores de Emparejados.

Con mucho sentido del humor, el matrimonio se ha sometido al juego de “¿Quién es más?”, ambos han estado de acuerdo en la mayoría de las respuestas.

Joaquín se define como un buen cocinero, “no cocino mucho, pero lo que hago me sale bien”, ha asegurado el exfutbolista, a lo que Susana Saborido le ha puesto un pero, “el risotto de ayer estaba bueno, pero el del otro día, estaba más salado”.

La pareja coincide en quién es el más cariñoso, trabajador u hogareño de los dos.