Joaquín Sánchez y Susana Saborido descubren su lado más personal: “Joaquín es más cariñoso, yo lo soy un poquito”

La pareja se ha enfrentado a un divertido juego en el que han explicado quién es el más romántico, cariñoso, organizado o trabajador de los dos. Descubre todo lo que nos han contado los presentadores de Emparejados.

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín Sánchez y Susana Saborido son una pareja más que consolidada y ahora comparten plató como presentadores de Emparejados.

Con mucho sentido del humor, el matrimonio se ha sometido al juego de “¿Quién es más?”, ambos han estado de acuerdo en la mayoría de las respuestas.

Joaquín se define como un buen cocinero, “no cocino mucho, pero lo que hago me sale bien”, ha asegurado el exfutbolista, a lo que Susana Saborido le ha puesto un pero, “el risotto de ayer estaba bueno, pero el del otro día, estaba más salado”.

La pareja coincide en quién es el más cariñoso, trabajador u hogareño de los dos. No te pierdas todo lo que nos han contado Joaquín y Susana ante del estreno de Emparejados, el sábado a las 22:00 horas en Antena 3.

Programas

