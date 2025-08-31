Incendios
Última hora incendios en España en directo: Protección Civil confía en que se acerque el fin de la ola de incendios
Sigue en directo la última hora de los incendios activos en España. Protección Civil señala una "evolución muy favorable" de la situación.
Protección Civil declara una "evolución muy favorable" en cuanto a la situación de los incendios activos que afectan a diferentes provincias españolas. Actualmente hay siete incendios forestales activos en el país, uno de ellos en situación operativa 1 en Almería (Lubrín) y seis en situación operativa 2, principalmente en Castilla y León.
La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha manifestado que la "batalla contra las llamas está llegando a su fin".
El incendio de Igüeña tiene una evolución favorable y avanzan "a buen ritmo" las labores de consolidación del perímetro. Asimismo no quedan poblaciones confinadas.
En el incendio de Porto (Zamora), que era compartido con la provincia de León y de Ourense, la evolución es favorable. "Solo hay pequeñas reproducciones fácilmente controlables y se continúa asegurando el perímetro", ha asegurado Barcones. "Las condiciones meteorológicas han favorecido el control de los focos activos", ha señalado Barcones.
En el de Lubrín, la fuerza y el cambio de dirección del viento complicaron las labores de extinción y obligaron a desalojar preventivamente a una veintena de vecinos de Bédar, que ya han podido regresar a sus casas. Además, la mejora meteorológica, con lluvias y vientos más suaves, ha permitido estabilizar varios frentes y rebajar la gravedad de otros en Castilla y León.
Última hora incendios en España en directo | Sánchez presentará mañana su propuesta de Pacto de Estado ante la emergencia climática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará el lunes 1 de septiembre una propuesta de Pacto de Estado frente a la emergencia climática, en un acto que marcará el inicio del curso político. El evento se celebrará en el Ministerio para la Transición Ecológica, con la presencia de la ministra Sara Aagesen y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
Este pacto busca una respuesta unificada y coordinada ante fenómenos como los incendios y las olas de calor, y pretende convertirse en una política de Estado que trascienda legislaturas. Para ello, se ha creado una Comisión Interministerial para el Cambio Climático y la Transición Energética, encargada de coordinar políticas hacia un modelo más ecológico.
Sánchez subraya que la lucha contra el cambio climático debe involucrar a todas las instituciones y la sociedad. La ministra Aagesen destacó la importancia de incorporar la dimensión rural y demográfica y abogó por mejorar las condiciones de los profesionales que combaten los incendios.
Última hora incendios en España en directo | Extinguido el incendio forestal declarado en Almansa y controlado el de Loranca de Tajuña
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado por extinguido, a las 23.27 horas del sábado, el incendio declarado en el paraje 'Cerro Piojo' de Almansa (Albacete) y ha dado por controlado el de Loranca de Tajuña (Guadalajara).
El primero de los fuegos, el de Almansa, se detectó este sábado a las 15.39 horas por un vigilante fijo y se daba por controlado a las 18.55 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la región. En las labores de extinción llegaron a participar un total de 20 medios y 70 personas.
El de Loranca de Tajuña se detectó el pasado viernes a las 14.54 horas gracias a una llamada particular. Unas llamas que los servicios de extinción daban por controlado a las 21.52 horas de este sábado. Hasta 33 medios y 124 personas han llegado a participar en este incendio forestal arbolado.
Última hora incendios en España en directo | Evolución favorable en los incendios de Castilla y León
La mejoría en los incendios forestales de Castilla y León se mantiene en este domingo, con cada vez menos fuegos activos y con un descenso de su gravedad: seis de ellos mantienen el nivel 1 de gravedad, después de descender ayer a mediodía el único que quedaba en nivel 2, el de Fasgar (León), y otros dos siguen en nivel 0.
Los que mantienen el nivel 1 de gravedad son los de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en la provincia de León; junto a los de Porto (Zamora) y Cardaño de Arriba (Palencia), todos ellos con buena evolución. En nivel cero se mantienen los de San Pedro de Cansoles (Palencia) y Saelices del Payuelo (León), mientras que aparecen como controlados 17 incendios, entre ellos algunos de los que más hectáreas han hecho arder este agosto: Anllares del Sil, Llamas de la Cabrera, Yeres y Molezuelas de la Carballeda, entre otros.
Última hora incendios en España en directo | Galicia afronta su cuarta jornada consecutiva sin incendios activos de más de 20 hectáreas
Galicia acumula cuatro días sin incendios activos de más de 20 hectáreas, aunque siguen pendientes de extinguir tres grandes fuegos que han calcinado unas 66.000 hectáreas: los de Larouco, Chandrexa de Queixa y Oímbra-Xinzo. El sábado se declararon extinguidos cinco incendios importantes en Ourense y Lugo, que suman más de 15.000 hectáreas quemadas, y el viernes ya se habían extinguido otros cuatro fuegos que afectaron más de 10.000 hectáreas.
Actualmente, solo permanecen activos pero controlados los tres megaincendios más grandes en la historia registrada de Galicia. El de mayor extensión, Larouco-Seadur, ha arrasado más de 30.000 hectáreas. Le siguen el de Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso (19.000 hectáreas) y el de Oímbra-Xinzo (17.000 hectáreas).
En total, la ola de incendios de agosto ha devastado cerca de 100.000 hectáreas, sobre todo en Ourense, convirtiendo a 2025 en el año con más superficie quemada en Galicia en lo que va de siglo.
Última hora incendios en España en directo | El reto de la reconstrucción
Dominga, vecina de San Vicente, no puede evitar emocionarse al recordar la casa de sus padres, ahora reducida a cenizas. "Era la casa de mi infancia, la de mi presente y la de mi futuro", cuenta con tristeza.
Leopoldo Nogueira perdió todo lo que tenía. "Me quedé sin casa y prácticamente desnudo. No salvamos nada". Rosalía Pérez también vio cómo ardió la vivienda familiar donde creció. "Era la casa de mis padres, donde viví mi infancia y juventud". Ángela Fernández y Manuel Vega, matrimonio afectado, han perdido la casa de los padres de ella, un lugar donde siempre se reunían con la familia. "Ahora no tenemos adónde ir", lamenta Ángela.
El Gobierno gallego ha aprobado un nuevo paquete de ayudas directas que podrán solicitarse desde el 1 de septiembre. Las subvencionesllegarán hasta 132.000 euros por vivienda y hasta 1,5 millones para empresas. Además, cubrirán daños personales, explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, industrias, negocios e instalaciones municipales.
Última hora incendios en España en directo | 400.000 hectáreas calcinadas, 8 muertos y 600 millones de pérdidas económicas
Tras más de dos semanas de fuegos imparables, repartidos por el norte y oeste del territorio peninsular, las Comunidades Autónomas afectadas como Castilla y León, Galicia y Extremadura están controlados o estabilizados. Quedan atrás los días más angustiosos de este mes agosto en los que según las estimaciones que hacen los agentes, las hectáreas afectadas podrían rozar las 400.000.
Los datos más llamativos que se pueden analizar en estos momentos son tales como la fuerza y virulencia de las llamas de los fuegos. Ya que en tan solo los primeros 8 días de los fuegos unas 350.000 hectáreas habrían sido calcinadas. Además, se han detenido en total 57 supuestos pirómanos que estarían implicados en los incendios y se investigan a 142 personas por supuestas implicaciones también.
Última hora incendios en España en directo | Continúan los efectivos por tierra en Lubrín
Los efectivos continúan los trabajos por tierra para combatir el incendio forestal, ya estabilizado, que afecta al entorno de la Sierra de la Atalaya, en el término municipal de Lubrín. Siguen en el lugar ocho grupos de bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un técnico de extinción, un agente de medio ambiente, dos encargados y seis autobombas, además de la Unidad de Análisis y la Médica.
Cabe recordar que el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha desactivado a fase de emergencia situación operativa 1 del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) en Almería.
Última hora incendios en España en directo | Extinguidos los incendios de A Pobra do Brollón, Maceda, Montederramo, A Mezquita y Avión en Galicia
Los incendios forestales de A Pobra do Brollón, Maceda, Montederramo, A Mezquita y Avión, que calcinaron más de 15.320 hectáreas, han quedado extinguidos en la tarde de este sábado. Así lo ha confrmado la Consellería do Medio Rural en su última actualización sobre incendios en Galicia, con datos recabados hasta las 20.45 horas.
El incendio de A Pobra do Brollón, calcinó 1.107, 24 hectáreas de las cuales 1.057,24 son de monte arbolado y el resto de monte raso. El fuego de Mecda, afectó a 3.665 hectáreas (un total de 3.250 son de monte raso y 415 de arbolado). El incendio forestal de Montederramo, calcinó 209,02 hectáreas (157,72 de ellas son de monte raso) y el de Avión quemó 340,37 hectáreas, de las cuales 272,37 son de monte raso.
En cuanto al fuego de A Mezquita, que calcinó terreno en ocho localidades de la provincia y se extendió hasta Lugo por Quiroga, afectó a un total de 10.004 hectáreas, de las cuales 5.636 son de monte raso y 4.368 de monte arbolado
