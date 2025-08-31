Última hora incendios en España en directo: Protección Civil confía en que se acerque el fin de la ola de incendios

Protección Civil declara una "evolución muy favorable" en cuanto a la situación de los incendios activos que afectan a diferentes provincias españolas. Actualmente hay siete incendios forestales activos en el país, uno de ellos en situación operativa 1 en Almería (Lubrín) y seis en situación operativa 2, principalmente en Castilla y León.

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha manifestado que la "batalla contra las llamas está llegando a su fin".

El incendio de Igüeña tiene una evolución favorable y avanzan "a buen ritmo" las labores de consolidación del perímetro. Asimismo no quedan poblaciones confinadas.

En el incendio de Porto (Zamora), que era compartido con la provincia de León y de Ourense, la evolución es favorable. "Solo hay pequeñas reproducciones fácilmente controlables y se continúa asegurando el perímetro", ha asegurado Barcones. "Las condiciones meteorológicas han favorecido el control de los focos activos", ha señalado Barcones.

En el de Lubrín, la fuerza y el cambio de dirección del viento complicaron las labores de extinción y obligaron a desalojar preventivamente a una veintena de vecinos de Bédar, que ya han podido regresar a sus casas. Además, la mejora meteorológica, con lluvias y vientos más suaves, ha permitido estabilizar varios frentes y rebajar la gravedad de otros en Castilla y León.

