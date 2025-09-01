Una receta de pasta atípica: casarecce con pesto, judias verdes y patata de Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado casarecce con pesto, judías verdes y patata, una receta muy italiana y deliciosa. Este plato está lleno de ingredientes beneficiosos, la pasta es fuente de energía, las judías verdes son poco calóricas y tienen muchos nutrientes, la patata cocida es una buena fuente de energía de liberación lenta y el pesto aunque es calórico, está muy rico y tiene ingredientes beneficiosos para la salud.

Además de ser muy completa, es muy barata por sus ingredientes. Como consejo para la pasta, Arguiñano recuerda que es necesario respetar los tiempos de cocción del fabricante para que quede perfecta.