Lágrimas, reencuentros y abrazos: revive los momentos más emocionantes que han marcado YAS Verano

Se acaba agosto y, con él, YAS Verano llega a su fin. Tras unos meses llenos de emoción acompañados de Pepa Romero, te contamos cuáles han sido algunos de los momentos que han marcado esta etapa.

Ana María, entre el miedo y la alegría

Ana María compartió su experiencia más personal y desgarradora: descubrir que estaba embarazada al mismo tiempo que le diagnosticaron un cáncer. Una noticia que la dejó dividida entre el miedo por su salud y la ilusión por la nueva vida que llevaba dentro. Sin embargo, hoy su hija es la mayor alegría que le ha podido dar la vida.

El abrazo de dos hermanos juntos de nuevo

Carmen y Claudio, hermanos que no se veían ni hablaban desde hacía seis décadas, lograron retomar su vínculo familiar gracias a una herramienta moderna: WhatsApp. La pantalla del móvil fue testigo de un reencuentro que tardó años en darse, pero cuyas emociones hicieron saltar las lágrimas. Comenzaron a hablar y, poco a poco, reconstruyeron lo que el tiempo parecía haber borrado.

Loli, un ejemplo de superación y sororidad

En Triana, Loli, de 76 años, se convirtió en una estrella viral gracias a un momento inolvidable en la Velá de Santa Ana. Junto a sus amigas, entonó con su andador una canción de Rocío Jurado capturando más de tres millones de vistas en redes. “Yo no me esperaba esto”, confesó Loli, aún asombrada por el impacto de su voz. Pero más allá de la fama repentina, lo que realmente la sostiene es el vínculo con sus amigas: “Tres años después de la muerte de mi marido, he salido adelante gracias a ellas”.

Pablo, el joven que salva vidas

Su labor como investigador logró salvar a más de 4.000 bebés en países subdesarrollados, gracias a su innovadora incubadora. La pasión y solidaridad de Pablo nos inspira para luchar por un mundo mejor y ayudar a todos aquellos que lo necesitan. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!