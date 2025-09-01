Los vecinos de Hortaleza tras la violación cerca del centro de acogida: "Pasa una chica y se meten con ella"

Un joven de acogida ha sido detenido por la presunta violación durante la madrugada a una menor de 14 años frente a un centro de menas de Hortaleza, en Madrid.

Los gritos de la menor llevaron a una vecina a llamar a la policía que rápidamente se personaron en el lugar. El presunto responsable trató de huir de la autoridades pero finalmente fue detenido.

En Más Espejo, hemos ido al barrio donde ha tenido lugar la agresión para escuchar a los vecinos. Uno de ellos comenta que "lógicamente" esperaba que pudiese ocurrir algo así. "Están todo el día tumbados en la hierba y pasa una chica y se meten con ella", denuncia otro.

"Si se siente algunas veces como miedo, cuando no hay disciplina sobre jóvenes de esa edad, es lo que se puede esperar", asegura otro.

Un joven que estuvo en el centro cuando era menor de edad asegura que "falta mucho compromiso por parte de las autoridades y de quien lleva el control de estos sitios para una reeducación. El sistema exige una reinserción pero no hay un tratamiento que te ayude a esa reinserción".

La colaboradora Samanta Villar ha denunciado que "violaciones de menores pasan cada día" y que esta interesa porque "era marroquí". "Es muy conveniente para determinados medios destacar esto", asegura. Además, destaca que según los últimos datos "los condenados por delitos sexuales del 2023 bajó un 15% respecto al 2022", pero asegura que el relato "es emocional".

Lo que sirve es el "nosotros contra ellos, este tipo de noticias ahondan mucho ahí lo que digo es porque no se da el dato de que se han reducido un 15% las violaciones por parte de menores", destaca Villar.

Informar es fundamental

Por su parte Juan Soto Ivars destaca que "ya no vivimos en una sociedad donde los medios deciden de que se habla y de que no". "Hace algunos años, temas como este, de un menor no acompañado o de un extranjero que comete un delito flagrante como esta violación o se han contando con eufemismos pero en la redes sociales si que se han contado", señala. "Informar a una sociedad adulta sobre lo que ocurre es fundamental".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.