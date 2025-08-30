Antena 3 LogoAntena3
¿Precios desorbitados para el material escolar? Descubre los trucos más curiosos para ahorrar en la vuelta al cole

La vuelta al cole se ha convertido en uno de los mayores temores para los padres. Los precios de los libros y el material escolar son cada vez más altos y algunos optan por tirar de ingenio.

Vuelta al cole

Con el regreso de las clases a la vuelta de la esquina, muchas familias buscan formas ingeniosas de ahorrar en material escolar. Además de reducir el gasto, algunas de estas prácticas fomentan la sostenibilidad.

Los más 'manitas' optan por borrar la tinta de los libros de años anteriores con una plancha, un secador de pelo o, incluso, un mechero. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que la tinta del boli debe ser borrable.

Algunos padres llegan a fabricar cuadernos con folios sueltos o anillar las hojas limpias de los cuadernos de otros años. ¡Impresionante!

Los precios del material escolar y de los libros aumentan con los años y son cada vez más los padres que buscan alternativas nunca vistas. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

