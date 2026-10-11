Las horas sí importan: descubre cuándo es mejor comer ciertos alimentos y cuándo se deben evitar

No solo importa qué comemos, sino también cuándo lo hacemos. Luis Alberto Zamora, conocido como Nutrimán, explica que la crononutrición estudia cómo influye la hora de las comidas en nuestro organismo.

Por la mañana, la bollería provoca picos de glucosa e insulina que pueden aumentar el hambre al poco tiempo. Por eso, Nutrimán recomienda priorizar las proteínas para conseguir una mayor saciedad, mientras que aconseja reservar las carnes rojas grasas para ocasiones en las que la digestión pesada no interfiera con el trabajo.

A partir de las tres de la tarde, el café puede dificultar el descanso y reducir la calidad del sueño, incluso si conseguimos dormirnos. El alcohol también altera el descanso nocturno, por lo que Nutrimán recuerda que no existe un consumo completamente libre de riesgos.

Por la noche, el chocolate negro con alto porcentaje de cacao puede resultar estimulante por su contenido en cafeína y teobromina. Además, la infusión de menta poleo no siempre es la mejor opción antes de acostarse, ya que puede favorecer el reflujo en personas susceptibles. ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!