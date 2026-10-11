Inma del Moral recuerda la surrealista historia de Loles León con Jeremy Irons: "Se terminó cayendo por una escalera, se rompió la pelvis"

Inma del Moral ha recordado en La Mesa una de las anécdotas más surrealistas que vivió durante su etapa como reportera, con Loles León y Jeremy Irons como protagonistas. La historia comenzó durante una entrevista al actor británico, que, según ha contado, se mostró muy insistente con ella.

Jeremy Irons, Loles León y una propuesta inesperada

Inma ha explicado que el actor quería irse con ella a su hotel al terminar el programa, pero que no estaba interesada. Como era la única que hablaba inglés, le tocó hacer de intermediaria entre ambos. Loles León, por su parte, estaba interesada en el actor y animaba a la reportera a aceptar la propuesta.

"Yo le voy a decir que no", ha recordado Inma que le explicó a la actriz, que insistía en que le dijera que sí. Finalmente, la reportera accedió a trasladarle al actor una respuesta afirmativa, aunque la historia no terminó como cabía esperar.

La caída de Loles León por las escaleras

Según ha relatado Inma, el resto de la historia corresponde a Loles León, que terminó cayéndose por una escalera y sufrió las consecuencias de la caída. La reportera ha señalado que cree que ocurrió en el hotel Santo Mauro y que la actriz llegó a emprender acciones legales contra el establecimiento, aunque no ha podido precisar todos los detalles del desenlace.