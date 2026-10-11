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CAZAN CON ARCO

¿Qué se come en una tribu indígena? Martín Ibarrola cuenta cómo era su alimentación durante las expediciones

Martín Ibarrola ha visitado la cocina de Joseba Arguiñano y, mientras preparaban unas deliciosas brochetas de pato y setas, el escritor ha revelado qué comía durante sus expediciones en el Amazonas.

Martín Ibarrola cuenta cómo era su alimentación durante las expediciones

¿Qué se come en una tribu indígena? Martín Ibarrola cuenta cómo era su alimentación durante las expediciones

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Borja Tamayo
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Martín Ibarrola ha protagonizado más de una expedición por el Amazonas, llegando a recónditas tribus indígenas que mantienen un contacto nulo con el exterior. Por eso, mientras preparaban unas brochetas de pato y setas, Joseba Arguiñano no ha podido evitar preguntarle por el tipo de comida que le daban durante este tipo de viajes.

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

La expedición amazónica en kayak hinchable de Martín Ibarrola hacia tribus indígenas

“La yuca es parte de su alimentación”, ha comentado el escritor: “Allí es cocina de puchero o fuego, no tienen concinas como tal, tienen hogueras”. De igual modo, Martín ha puesto en valor el trabajo de caza y pesca: “Siguen cazando con arco”.

En el caso de la pesca, el método es más ingenioso todavía. Y es que los miembros de las tribus emplean la planta del barbasco para aturdir a los peces y cogerlos directamente con las manos. Una realidad que nada tiene que ver con las sociedades occidentales y que Martín Ibarrola ha querido compartir en su paso por el programa de Joseba.

Dale play al vídeo de arriba para descubrir más en profundidad estos métodos de caza y cocina.

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