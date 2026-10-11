Mejores momentos | Audiciones
“¡Es una declaración de guerra!”: Melendi bloquea a Pablo López en La Voz para arrebatarle un talent
El coach no ha dudado en bloquear a su compañero después de que Pablo se girase justo al final de la actuación.
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La actuación de Nicolás ha provocado uno de los grandes piques que se han visto en las Audiciones a ciegas. Cuando parecía que la lucha por hacerse con él iba a estar entre Mika y Melendi, Pablo López ha pulsado sobre la campana para tratar de unirle a su equipo.
Sin embargo, el cantante asturiano no estaba dispuesto a ponerlo sencillo. El coach ha usado el arma del superbloqueo para dejar a Pablo sin opciones y ha justificado su decisión asegurando que su compañero había pulsado el botón demasiado tarde. Un movimiento que Mika no ha tardado en definir como “una declaración de guerra”.
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A partir de ahí ha comenzado un divertidísimo pique entre los coaches. Melendi ha aprovechado la situación para lanzar un sublime “speech” con el que ha tratado de convencer a Nicolás de que se fuese con él. ¡Imperdible!
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