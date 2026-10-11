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El insólito hallazgo de Martín Ibarrola en los Pirineos: descubre un escarabajo a 1.000 metros de profundidad

Martín Ibarrola ha sorprendido a los espectadores de Cocina abierta de Joseba Arguiñano al explicar cómo descubrió un escarabajo a 1.000 metros de profundidad en una cueva de los Pirineos.

El insólito hallazgo de Martín Ibarrola en los Pirineos: descubre un escarabajo a 1.000 metros de profundidad

El insólito hallazgo de Martín Ibarrola en los Pirineos: descubre un escarabajo a 1.000 metros de profundidad

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Julián López
Julián López
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Además de compartir grandes momentos junto a los fogones en Cocina abierta, Martín Ibarrola ha demostrado que sus aficiones van mucho más allá de la cocina. Durante una distendida charla con Joseba Arguiñano, Martín compartió con la audiencia una de sus mayores pasiones: la espeleología.

Martín relató que ha pasado años explorando cuevas, adentrándose en expediciones de gran dificultad técnica y física. Y en una de estas incursiones en los Pirineos, Ibarrola protagonizó un descubrimiento inesperado: a 1.000 metros de profundidad, encontró un ejemplar de escarabajo, único en el mundo y que no se había visto antes.

Tras un estudio, le confirmaron que se trata de una especie desconocida. No obstante, para que sea catalogada oficialmente de forma definitiva como una nueva especie, los especialistas le han encomendado un nuevo reto: volver a las profundidades de la cueva para encontrar un segundo ejemplar que permita certificar el hallazgo.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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