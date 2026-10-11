Avance semanal de Sueños de libertad: Andrés advierte a Begoña sobre Beatriz

La próxima semana de Sueños de libertad veremos como...

Hugo Brossard intentará poner cordura a la situación de la empresa, y se reunirá con Tasio para pedirle explicaciones de lo que sucedió la noche en la que su padre murió.

Él, para defenderse, le contará la implicación de Antoine Brossard en la explosión de las calderas provocada por Gabriel, que se cobró la muerte de un trabajador. ¿Cómo le sentará esto al francés?

Damián, por su parte, le pedirá a Tasio que no se meta más en las relaciones con Brossard: es vital que considere readmitirlos en la empresa. Pero, ¿lo hará después de su conversación con Tasio? ¿O se fiará de lo que le dice Gabriel?

Damián y Andrés en el capítulo 667 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Beatriz sigue con su idea de deshacerse de Begoña, por lo que hace de celestina entre ella y Andrés. Le entregará al De la Reina la carta de amor que le escribió Begoña. ¡Tiene que saber lo que siente ella antes de casarse! ¿Cómo se lo tomará él?

Andrés en el capítulo 668 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Tras pensarlo, Andrés enseñará a Begoña su carta reconstruida... ¿La habrá leído? El joven le advertirá de las intenciones de Beatriz, no se fía de ella. ¿Cómo se tomará Begoña todo esto? ¿Descubrirá la verdad sobre Beatriz? ¿Le pedirá explicaciones a ella?

Esto será un antes y un después para Begoña en su relación con Beatriz, y parece que ya nunca volverá a confiar en ella. Será una traición demasiado grande para seguir fiándose de ella.

Gabriel, por su parte, sospechará que algo ha ocurrido entre las dos mujeres. ¿Lo descubrirá?

Gabriel y Begoña en el capítulo 670 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Hugo Brossard seguirá sopesando su decisión de readmitir o no a los De la Reina en la empresa... ¿qué hará? Andrés y Damián tratarán de convencerle, y Gabriel, por otro lado, hará lo propio hacia sus intereses. ¿Tomará una decisión antes de marcharse de vuelta a París?

Hugo Brossard, Andrés y Damián en el capítulo 667 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Sin embargo, hasta el último momento, Gabriel se guardará un as bajo la manga; un golpe maestro hacia los De la Reina, que les dejará noqueados. ¿Qué será? ¿Qué está preparando?

Tampoco se quedarán indiferentes Valentina y Andrés, que comenzarán con sus preparativos para su boda. ¿Le afectará a Andrés lo que ha descubierto sobre los sentimientos de Begoña?

¡Descúbrelo en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.