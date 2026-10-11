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"Me va a matar Íñigo": a Tamara Falcó se le escapa su retiro en pareja para mejorar su convivencia

Todos los colaboradores y Pablo Motos se han extrañado cuando Tamara ha hablado de su experiencia de "amor conyugal" y han querido saber en qué consistía.

"Me va a matar Íñigo": a Tamara Falcó se le escapa su retiro en pareja para mejorar su convivencia

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La actualidad ha llegado muy cargada de información a la tertulia de actualidad de El Hormiguero. Tras abordar temas como el fallecimiento de Maricarmen, la precampaña electoral y las novedades judiciales que cercan al Gobierno y al PSOE, Pablo Motos ha querido destensar la sección con la anécdota que ha dejado Felipe VI al hablar en noruego en una visita oficial a ese país. Se ha hecho aún más viral por la reacción de la Reina Letizia.

Al comentar las imágenes, Tamara Falcó abierto un debate. "En terapia me dijeron el otro día que lo más importante es que tenías que tratar a tu pareja como si fuera si fuera la persona más importante y hablarle la que mejor de todos", ha contado. Le ha dado pie a Pablo a preguntar también a Nuria Roca, Juan del Val y Cristina Pardo por sus "recursos personales para ganar una discusión cuanto estás con la pareja".

Durante esta conversación, a Tamara se le ha escapado que participó con su marido en un retiro de "amor conyugal". "Me va a matar Íñigo", ha reconocido, antes de explicar que fue hace un año y que la experiencia consistía en aprender técnicas para mejorar la convivencia.

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