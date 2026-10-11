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Mariona Muntanya impresiona a Lola Índigo en La Voz: “¡Qué suerte tener algo tan especial!”

La talent ha conseguido que Mika, Pablo López y Lola Índigo se girasen tras interpretar una canción de Samuraï.

Mariola, talent de La Voz

Mariona Muntanya impresiona a Lola Índigo en La Voz: “¡Qué suerte tener algo tan especial!”

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Mariona Muntanya ha llegado al escenario de La Voz dispuesta a sorprender y lo ha conseguido por todo lo alto. La talent ha interpretado una canción de Samuraï que ha conquistado por completo a los coaches, provocando que Mika, Pablo López y Lola Índigo se girasen.

Mariona en La Voz

La voz de Mariona conquista a Mika, Lola y Pablo en las Audiciones a ciegas

Lola Índigo no ha podido ocultar su emoción al reconocer la canción de su amiga Samuraï. “¡Qué fuerte!”, ha reaccionado la coach antes de destacar lo especial que ha sido escucharla en la voz de Mariona. “Qué suerte tener algo tan especial”, ha añadido, asegurando que la talent ha conseguido hacer suyo el tema.

Pablo López también se ha rendido ante la actuación y ha destacado lo rápido que se le ha pasado al escucharla. “Ha sido tan bonita que se me ha pasado rapidísimo”, ha afirmado el coach. Mika, igual que sus compañeros, ha alucinado todavía más al descubrir que Mariona tan solo tiene 19 años. ¡Menuda actuación!

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Antena 3 » Programas » La Voz

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