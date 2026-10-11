Zeynep y Serhat, decididos a rescatar a Kader tras estallar contra Berrak

Berrak ha conseguido engañar a Kader, haciéndole creer que ejercería de madre con ella si volvía a vivir con Tülay y Erkan. Además, no ha dudado en presumir de ello cuando ha vuelto a casa y se ha encontrado con Zeynep.

“Quería volver a su casa y dejé que se fuera”, les recalca Berrak a Serhat y Zeynep. La florista enloquece contra ella y le recuerda que allí la maltrataban y la tenían muerta de hambre, aunque eso a su madre parece no importarle mucho.

“¿Pero qué clase de madre eres? Pensé que tendrías instinto maternal y que querías pasar tiempo con tu hija”, dice Zeynep sin creerse todavía lo que ha hecho Berrak. ¿Cómo ha podido dejar que vuelva con unos maltratadores?

“No voy a quedarme quieta. Voy a ir a buscarla”, le dice claramente Zeynep antes de salir de su casa. Además, Serhat decide acompañarla porque, aunque Kader no es su hija, no puede quedarse quieto ante esta injusticia. ¿Volverá la pequeña a la mansión a pesar del chantaje de su madre?

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