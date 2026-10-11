Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"

Máximo Huerta ha recordado sus referentes de infancia y juventud, entre los que ha mencionado a Parchís, Mayra Gómez Kemp y Hermida. «Por edad he sido fan hasta de Parchís», ha confesado en La Mesa con Cristina Pardo, explicando cómo ha crecido admirando a figuras que después han formado parte de su entorno profesional.

Cuando tus ídolos te conocen a ti

El periodista ha reflexionado sobre el momento en el que una persona descubre que ha alcanzado cierta popularidad y empieza a vivir situaciones que antes asociaba a sus propios ídolos. "El día que de pronto vas a un aeropuerto, te saluda y dices, 'si ese es Estopa' y te saludan a ti porque te han visto las noticias a lo mejor", ha explicado sobre la sensación de que alguien te reconozca cuando tú estás acostumbrado a admirar a otras personas.

Fotos y vídeos en los momentos más inesperados

Máximo también ha hablado de las peticiones de fotografías y vídeos que reciben las personas conocidas, incluso en circunstancias delicadas, como una visita a la UCI o a altas horas de la madrugada. En esos casos, ha señalado, hay que entender que muchas personas lo hacen con cariño y aprender a convivir con esas situaciones.