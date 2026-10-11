Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DECLARACIÓN

Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"

El periodista reflexiona en La Mesa sobre cómo cambia la relación con los ídolos cuando la fama hace que sean los demás quienes te reconocen por la calle.

Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"

Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"

Publicidad

Alejandro Hergon
Publicado:

Máximo Huerta ha recordado sus referentes de infancia y juventud, entre los que ha mencionado a Parchís, Mayra Gómez Kemp y Hermida. «Por edad he sido fan hasta de Parchís», ha confesado en La Mesa con Cristina Pardo, explicando cómo ha crecido admirando a figuras que después han formado parte de su entorno profesional.

Cuando tus ídolos te conocen a ti

El periodista ha reflexionado sobre el momento en el que una persona descubre que ha alcanzado cierta popularidad y empieza a vivir situaciones que antes asociaba a sus propios ídolos. "El día que de pronto vas a un aeropuerto, te saluda y dices, 'si ese es Estopa' y te saludan a ti porque te han visto las noticias a lo mejor", ha explicado sobre la sensación de que alguien te reconozca cuando tú estás acostumbrado a admirar a otras personas.

Fotos y vídeos en los momentos más inesperados

Máximo también ha hablado de las peticiones de fotografías y vídeos que reciben las personas conocidas, incluso en circunstancias delicadas, como una visita a la UCI o a altas horas de la madrugada. En esos casos, ha señalado, hay que entender que muchas personas lo hacen con cariño y aprender a convivir con esas situaciones.

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Michel, sobre los cánticos homófobos en los estadios: "Mi mujer lo sufrió más que yo"

Antena 3 » Programas » La Mesa

Publicidad

Programas

Melendi en La Voz

“¡Es una declaración de guerra!”: Melendi bloquea a Pablo López en La Voz para arrebatarle un talent

Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"

Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"

MIka en La Voz

Mika cambia de estrategia en La Voz y sorprende con su nuevo método para conquistar a Nicolás

Martín Ibarrola cuenta cómo era su alimentación durante las expediciones
CAZAN CON ARCO

¿Qué se come en una tribu indígena? Martín Ibarrola cuenta cómo era su alimentación durante las expediciones

"Me va a matar Íñigo": a Tamara Falcó se le escapa su retiro en pareja para mejorar su convivencia
Tertulia de actualidad

"Me va a matar Íñigo": a Tamara Falcó se le escapa su retiro en pareja para mejorar su convivencia

¿Ya es Navidad en Pasapalabra? Ana Locking canta el bote a David... ¡como si fuera la Lotería!
Un Gordo que se resiste

¿Ya es Navidad en Pasapalabra? Ana Locking canta el bote a David... ¡como si fuera la Lotería!

La diseñadora se ha convertido en niña de San Ildefonso y Roberto Leal ha bromeado con que "ya vamos a estar comiendo turrón".

Mariola, talent de La Voz
Mejores momentos | Audiciones

Mariona Muntanya impresiona a Lola Índigo en La Voz: “¡Qué suerte tener algo tan especial!”

La talent ha conseguido que Mika, Pablo López y Lola Índigo se girasen tras interpretar una canción de Samuraï.

Inma del Moral recuerda la surrealista historia de Loles León con Jeremy Irons: "Se terminó cayendo por una escalera, se rompió la pelvis"

Inma del Moral recuerda la surrealista historia de Loles León con Jeremy Irons: "Se terminó cayendo por una escalera, se rompió la pelvis"

Juan Andrés González

Diez toneladas de hachís, un cabecilla en busca y captura y 35 detenidos: todo sobre la presunta banda del marido de Verónica Hidalgo

La ruleta de la suerte noche

Más de 84.000 euros en premios en otra emocionante gala de La ruleta de la suerte noche

Publicidad