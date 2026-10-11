DECLARACIÓN
Máximo Huerta, sobre encontrarte con tus ídolos cuando ya eres famoso: "Ese es el día que te choca"
El periodista reflexiona en La Mesa sobre cómo cambia la relación con los ídolos cuando la fama hace que sean los demás quienes te reconocen por la calle.
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Máximo Huerta ha recordado sus referentes de infancia y juventud, entre los que ha mencionado a Parchís, Mayra Gómez Kemp y Hermida. «Por edad he sido fan hasta de Parchís», ha confesado en La Mesa con Cristina Pardo, explicando cómo ha crecido admirando a figuras que después han formado parte de su entorno profesional.
Cuando tus ídolos te conocen a ti
El periodista ha reflexionado sobre el momento en el que una persona descubre que ha alcanzado cierta popularidad y empieza a vivir situaciones que antes asociaba a sus propios ídolos. "El día que de pronto vas a un aeropuerto, te saluda y dices, 'si ese es Estopa' y te saludan a ti porque te han visto las noticias a lo mejor", ha explicado sobre la sensación de que alguien te reconozca cuando tú estás acostumbrado a admirar a otras personas.
Fotos y vídeos en los momentos más inesperados
Máximo también ha hablado de las peticiones de fotografías y vídeos que reciben las personas conocidas, incluso en circunstancias delicadas, como una visita a la UCI o a altas horas de la madrugada. En esos casos, ha señalado, hay que entender que muchas personas lo hacen con cariño y aprender a convivir con esas situaciones.
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