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Mika cambia de estrategia en La Voz y sorprende con su nuevo método para conquistar a Nicolás

El coach ha decidido dejar de hablar para tratar de convencer al talent y su inesperada estrategia le ha funcionado.

MIka en La Voz

Mika cambia de estrategia en La Voz y sorprende con su nuevo método para conquistar a Nicolás

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Mika ha querido probar algo diferente durante las Audiciones a ciegas. El coach ha reconocido que suele hablar mucho cuando llega el momento de intentar convencer a los talents para que se unan a su equipo, pero esta vez ha decidido cambiar por completo de estrategia.

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Con Nicolás delante y después de conseguir que se girasen varios coaches, Mika ha optado por quedarse en silencio. En lugar de recurrir a sus habituales argumentos para intentar conquistar al talent, el coach ha preferido no decir absolutamente nada y esperar a que fuese Nicolás quien tomase la decisión.

Y parece que el cambio le ha funcionado. Su particular estrategia ha terminado dando resultado y Mika ha conseguido convencer al talent sin necesidad de soltar uno de sus habituales discursos. ¡Quién lo iba a decir!

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