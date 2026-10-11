¿Ya es Navidad en Pasapalabra? Ana Locking canta el bote a David... ¡como si fuera la Lotería!

La Navidad llegó antes de tiempo a Pasapalabra. O, al menos, eso pareció por unos segundos este pasado miércoles gracias a Ana Locking, que protagonizó una de las escenas más divertidas de AlaZ al transformar el plató en una improvisada edición del sorteo de la Lotería.

Todo ocurrió cuando David había llegado a 21 aciertos. Roberto Leal invitó a la diseñadora a recordarle lo cerca que estaba del bote. La invitada no pudo resistirse a teatralizar el momento y adoptó el inconfundible tono de los niños de San Ildefonso para anunciar la cifra que seguía en juego.

Con mucho sentido del humor, Ana le recordó al concursante que estaba "a cuatro de 1.126.000 euros", cantando prácticamente la cantidad como si acabara de salir premiada en el sorteo navideño. Roberto, tras la ocurrencia, terminó de redondear el momento: "Ya vamos a estar comiendo turrón". ¡Descubre este momentazo en el vídeo!