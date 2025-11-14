Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

La historia de María, 'la niña del pompón': "Mis padres se dieron cuenta de que, si seguía escalando, podía perder la magia"

Con tan solo cinco años, María Figueroa sonaba en todas las casas con su: "Yo tengo mi pompón". Sin embargo, hoy nos cuenta cómo sus padres quisieron alejarla de la fama para que viviera una infancia normal.

María, la niña del pompón

Publicidad

María Figueroa es la famosa niña del pompón. Hoy tiene 25 años y su vida está alejada de los focos, pero hubo un tiempo en el que todas las niñas la tenían como referente y cantaban su canción.

Comenzó a cantar a los 4 años, cuando su madre y su hermana la vestían con unos pompones que llamaron la atención de los productores de televisión. Fue así como nació la canción del pompón.

En poco tiempo, María se convirtió en un fenómeno de masas. "Para mí era magia, lo recuerdo como una película, como si no fuera yo la que salía en la pantalla", nos cuenta.

Pese a que en aquel momento María no se daba cuenta de lo que suponía aquella vida, sus padres decidieron apartarla del foco mediático y hacer que viviese una infancia normal. "Se dieron cuenta de que si seguía escalando, podía perder esa magia y convertirse en un trabajo", recuerda.

A día de hoy, María ha estudiado Derecho y ADE, aunque nunca ha dejado la música. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

María, la niña del pompón

La historia de María, 'la niña del pompón': "Mis padres se dieron cuenta de que, si seguía escalando, podía perder la magia"

Paloma García-Pelayo

Paloma García-Pelayo, sobre los ataques de Julián Contreras a Cayetano Rivera: "Es lamentable escuchar eso de un hermano"

Acoso laboral

Eloísa denuncia el acoso continuado de su exjefe: "Espero que yo haya sido la última a la que ha agredido"

Empleadas del hogar
Nos lo cuenta

María Isabel logra rellenar el formulario de riesgos laborales de su empleada del hogar: "Como si fuese una multinacional"

Luis Rubén Rubiales
Última hora

Habla el tío de Luis Rubiales que le lanzó los huevos: "Si me hubiera dado tiempo, le habría tirado una docena"

Bolso Georgina
Georgina

Un bolso de Chanel: el regalo de Georgina a su hija por su octavo cumpleaños

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez celebran los 8 años de Alana Martina, a la que le han regalado un bolso por valor de miles de euros.

El durísimo episodio de acoso escolar entre adolescentes en Canarias
Acoso escaolar

Durísimo episodio de acoso escolar entre adolescentes en Canarias: "¿Quién soy yo? El puto amo"

Un vídeo de acoso que se viralizó por redes sociales muestra a más de diez menores implicados.

David Bustamante

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a David Bustamante, el cantante que conquista al público como el primer día

El dilema de Fran

¿Resolver o ir a por el bote? El dilema de Fran en La ruleta de la suerte

Cayetano Rivera sin cinturón

Segundo episodio en pocos días de Cayetano Rivera al volante: "No cumple todas las normas"

Publicidad