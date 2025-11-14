Entrevista
La historia de María, 'la niña del pompón': "Mis padres se dieron cuenta de que, si seguía escalando, podía perder la magia"
Con tan solo cinco años, María Figueroa sonaba en todas las casas con su: "Yo tengo mi pompón". Sin embargo, hoy nos cuenta cómo sus padres quisieron alejarla de la fama para que viviera una infancia normal.
María Figueroa es la famosa niña del pompón. Hoy tiene 25 años y su vida está alejada de los focos, pero hubo un tiempo en el que todas las niñas la tenían como referente y cantaban su canción.
Comenzó a cantar a los 4 años, cuando su madre y su hermana la vestían con unos pompones que llamaron la atención de los productores de televisión. Fue así como nació la canción del pompón.
En poco tiempo, María se convirtió en un fenómeno de masas. "Para mí era magia, lo recuerdo como una película, como si no fuera yo la que salía en la pantalla", nos cuenta.
Pese a que en aquel momento María no se daba cuenta de lo que suponía aquella vida, sus padres decidieron apartarla del foco mediático y hacer que viviese una infancia normal. "Se dieron cuenta de que si seguía escalando, podía perder esa magia y convertirse en un trabajo", recuerda.
A día de hoy, María ha estudiado Derecho y ADE, aunque nunca ha dejado la música. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!
