Hablamos con ella
La antigua casera de Aramís Fuster se suma a la guerra: "A mí también me dejó a deber un año de alquiler"
Aramís Fuster afirma estar al límite, sin luz ni agua y encerrada en una vivienda de la que la quieren echar. Por su parte, su casero asegura que le debe 15.000 euros, una versión a la que se suma su antigua casera.
Publicidad
Las redes de Aramís Fuster se han llenado de gritos de auxilio. La autoproclamada "máxima autoridad del ocultismo" asegura estar sin suministro y bajo amenaza de su casero, que la obliga a marcharse de su casa.
Por su parte, el casero de Aramís advierte que no le ha cortado el suministro y que esta le debe más de 15.000 euros en concepto de alquiler. Además, según este, Aramís estaría pidiendo 30.000 euros para abandonar la vivienda.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Antonia Casoliva, antigua casera de Aramís Fuster, que asegura que también le dejó a deber un año de alquiler. "Me dejó la casa destrozada, echa una porquería", asegura, "se fue sin darnos las llaves, que las localizamos a través del juzgado".
Más Noticias
- Jesús Vidal, el actor que se reivindica más allá de Campeones: "Me llegó a molestar que no vieran a la persona que había detrás"
- Entramos en la casa en la que Aramís Fuster vive al límite: "Me han cortado la luz y sé que me van a cortar el agua"
- Habla el abogado de los sospechosos por la desaparición de Francisca Cadenas: "Están siendo investigados por presunto homicidio"
Aramís dice estar al límite, pero la versión de la otra parte implicada es bien distinta. ¿Ha dejado de pagar Aramís el alquiler? ¿Terminará marchándose por voluntad propia?
Publicidad