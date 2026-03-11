Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Hablamos con ella

La antigua casera de Aramís Fuster se suma a la guerra: "A mí también me dejó a deber un año de alquiler"

Aramís Fuster afirma estar al límite, sin luz ni agua y encerrada en una vivienda de la que la quieren echar. Por su parte, su casero asegura que le debe 15.000 euros, una versión a la que se suma su antigua casera.

Antigua casera de Aramís

Publicidad

Las redes de Aramís Fuster se han llenado de gritos de auxilio. La autoproclamada "máxima autoridad del ocultismo" asegura estar sin suministro y bajo amenaza de su casero, que la obliga a marcharse de su casa.

Por su parte, el casero de Aramís advierte que no le ha cortado el suministro y que esta le debe más de 15.000 euros en concepto de alquiler. Además, según este, Aramís estaría pidiendo 30.000 euros para abandonar la vivienda.

Casero Aramís Fuster

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Antonia Casoliva, antigua casera de Aramís Fuster, que asegura que también le dejó a deber un año de alquiler. "Me dejó la casa destrozada, echa una porquería", asegura, "se fue sin darnos las llaves, que las localizamos a través del juzgado".

Aramís dice estar al límite, pero la versión de la otra parte implicada es bien distinta. ¿Ha dejado de pagar Aramís el alquiler? ¿Terminará marchándose por voluntad propia?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Jesús Vidal

Jesús Vidal, el actor que se reivindica más allá de Campeones: "Me llegó a molestar que no vieran a la persona que había detrás"

Aramís Fuster

Entramos en la casa en la que Aramís Fuster vive al límite: "Me han cortado la luz y sé que me van a cortar el agua"

Antigua casera de Aramís

La antigua casera de Aramís Fuster se suma a la guerra: "A mí también me dejó a deber un año de alquiler"

José Duarte
Última hora

Habla el abogado de los sospechosos por la desaparición de Francisca Cadenas: "Están siendo investigados por presunto homicidio"

Portavoz OCU
Última hora

Enrique García, portavoz de la OCU: "Se está especulando con la guerra, no tiene sentido que una semana después suba todo"

Francisca Cadenas
Desaparición

Hablamos con uno de los investigados por la desaparición de Francisca Cadenas: "Está bajo secreto de sumario y no quiero yo..."

Nueve años después de su desaparición, dos vecinos de Hornachos (Badajoz) están siendo investigados como principales sospechosos. Pese a que sostienen que son inocentes, la familia de Francisca Cadenas cree estar más cerca que nunca de los culpables.

Autor Miranda de Ebro
Última hora

El presunto autor del incendio de Miranda de Ebro es reincidente: "Llevaba un mes en libertad tras secuestrar y agredir a una mujer"

Con el objetivo de quitarle la vida a su expareja, un hombre prendió fuego a su edificio, causándole la muerte a esta, pero también a su madre y a una vecina y dejando cuatro heridos, dos de ellos menores.

Ana Congost

Ana Congost, heredera universal de Silvia Tortosa: "Desde el día que Carlos Cánovas salió de su casa, no se preocupó más por ella"

Los consejos de un milmillonario a un joven.

El consejo de un inversor milmillonario a un joven que quiere comprarse su primer piso "Primero apuesta por tu formación"

La ruina de la guerra.

"Mi vehículo gasta 300 litros de gasoil al día y ha subido un 66%": economías rotas por la guerra

Publicidad