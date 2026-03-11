La antigua casera de Aramís Fuster se suma a la guerra: "A mí también me dejó a deber un año de alquiler"

Las redes de Aramís Fuster se han llenado de gritos de auxilio. La autoproclamada "máxima autoridad del ocultismo" asegura estar sin suministro y bajo amenaza de su casero, que la obliga a marcharse de su casa.

Por su parte, el casero de Aramís advierte que no le ha cortado el suministro y que esta le debe más de 15.000 euros en concepto de alquiler. Además, según este, Aramís estaría pidiendo 30.000 euros para abandonar la vivienda.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Antonia Casoliva, antigua casera de Aramís Fuster, que asegura que también le dejó a deber un año de alquiler. "Me dejó la casa destrozada, echa una porquería", asegura, "se fue sin darnos las llaves, que las localizamos a través del juzgado".

Aramís dice estar al límite, pero la versión de la otra parte implicada es bien distinta. ¿Ha dejado de pagar Aramís el alquiler? ¿Terminará marchándose por voluntad propia?