Entrevista

Jesús Vidal, el actor que se reivindica más allá de Campeones: "Me llegó a molestar que no vieran a la persona que había detrás"

El actor que conocimos en Campeones se sienta en nuestro plató para hablarnos de cómo le cambió la vida aquella película y el lastre que arrastra desde entonces.

Jesús Vidal

Licenciado en Filología y vinculado desde muy pequeño al teatro, Jesús Vidal siempre sintió una especial pasión por la actuación. Sin embargo, no fue hasta que consiguió su papel en Campeones, que su rostro se convirtió en habitual en nuestras pantallas.

Pese a que Campeones le abrió muchas puertas, Jesús también confiesa que le supuso un lastre para su futuro como actor. La gente creyó que, como el papel que interpretaba, tenía una discapacidad intelectual, cuando en realidad tan solo padece una discapacidad visual.

Desde pequeño tuvo que enfrentarse a los prejuicios por su discapacidad, algo que pensó que desaparecería tras su aparición en el cine, pero que generó el efecto contrario. "La gente por la calle no ve al filólogo, al máster en marketing o periodismo, ve a mi personaje", confiesa.

Los prejuicios que enfrenta Jesús tampoco desaparecieron el día que ganó el Goya a Mejor Actor Revelación: "Pensaban que mi discurso salió de un corazón muy grande, sin pensar", afirma Jesús Vidal.

Ahora, Jesús insiste: detrás del "chico de Campeones" hay un hombre con una trayectoria amplia y una vida dedicada al arte. Una realidad que ha quedado opacado por un papel que le dio un Goya, pero le relegó a algo que no era.

