Manuel Jiménez, el tiktoker de las 3.000 Viviendas: "Mi padre veía peor que fuera homosexual a una enfermedad"

Manuel Jiménez tiene medio millón de seguidores en redes, donde muestra su realidad viviendo en las 3.000 Viviendas, uno de los lugares con mayor índice de pobreza de España. El joven utiliza su altavoz para romper moldes y expresar su libertad, algo que no ha sido fácil de conseguir.

Tras la muerte de su abuelo, Manuel tuvo que irse a vivir con su padre, quien le hizo vivir entre palizas y discusiones constantes. "Mi padre no me aceptaba, veía peor que fuera homosexual a que tuviera una enfermedad", asegura. Una realidad que le sumió en la oscuridad, pero que no le impedía expresarse como realmente era.

Su orientación sexual le hizo sufrir mucho en las 3.000. Las miradas, los insultos y la incomprensión se convirtieron en su día a día, hasta que Manuel se vio obligado a marcharse al extranjero.

En Holanda, Manuel experimentó lo que él llama una "resurrección". Se dio cuenta de que echaba de menos sus raíces y su gente, el lugar donde nació su identidad.

De vuelta en Sevilla, descubrió que su padre había cambiado. La relación con él sanó y comenzó a ver la vida en las 3.000 desde otro punto, desde la celebración de la vida.

Hoy, Manuel ha conseguido mostrar una realidad muy diferente a la que existe en el imaginario colectivo de las 3.000 Viviendas, más amable y alegre: un barrio que es familia. ¡Dale al play para escuchar su historia al completo!