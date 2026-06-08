Antonio Banderas responde a las críticas tras su discurso al Papa: "No voy a polemizar porque distrae la atención de lo importante"

El papa León XIV está de visita en nuestro país. Hasta el martes 9 de junio, el sumo pontífice recorrerá Madrid, para luego viajar a Barcelona y después a las Islas Canarias.

Madrid se ha volcado en la visita del papa, que se estima que genere un impacto económico de 150 millones de euros. Una visita en la que no han faltado conciertos y homenajes a León XIV.

Uno de los homenajes que se han hecho en honor al Papa ha sido el que ha realizado Antonio Banderas. El actor dirige Godspell, un musical creado por John-Michael Tebelak y muy centrado en las parábolas del Evangelio y la figura de Dios. Por eso, parte del elenco representó este fin de semana un fragmento de la obra ante el sumo pontífice.

Tras la representación, que emocionó a León XIV, el Papa le entregó un rosario a Antonio Banderas, que le dedicó unas emotivas palabras. "Me felicitó por el discurso y me pidió que felicitara a los chicos que interpretaron la obra", confiesa.

El actor ha recordado el momento en nuestro programa, asegurando que no lo olvidará nunca. Sin embargo, confiesa que también se ha visto empañado por las críticas. Algunas personas en redes han cargado contra él por el atrezzo de la obra, en el que destacaban unos paraguas con los colores del arcoíris que algunos interpretaron como un símbolo político en defensa del colectivo LGTBIQ+, pero que el director eligió como una tradición representativa de la época y los personajes de la obra.

"No voy a polemizar sobre esto porque distrae la atención de lo importante, que son los mensajes que este hombre trae", afirma Banderas. Así, trata de zanjar la polémica y recordar aquel momento como algo emocionante y bonito. ¡Dale al play para escucharle!

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