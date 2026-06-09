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Sonsoles Ónega reacciona al mensaje del papa León XIV en el que bendice Y ahora Sonsoles: "Qué emocionante"

El Padre Ángel Camino, amigo personal del papa León XIV, nos muestra en directo un mensaje de lo más especial. ¡No te lo pierdas!

Sonsoles Ónega

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El papa León XIV aterriza el 9 de junio en Barcelona, la segunda parada de su recorrido por España. Tras una visita en la capital marcada por su discurso en el Congreso de los Diputados o la ovación del estadio Santiago Bernabéu, el sumo pontífice se traslada a Barcelona, donde le esperan gran cantidad de fieles.

En Y Ahora Sonsoles hemos recibido al Padre Ángel Camino, amigo personal del papa León XIV. Este ha podido hablar por teléfono con él en plena visita en nuestro país y nos ha mostrado un mensaje de lo más especial en directo.

El sumo pontífice ha bendecido Y ahora Sonsoles a través del Padre Ángel Camino. "Qué emocionante", ha afirmado nuestra presentadora, "qué fuerte y qué bonito". ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

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