Pilar Vidal rompe a llorar tras conseguir la bendición del papa León XIV: "Ya solo me queda darle un abrazo"

Barcelona se convierte en el escenario del cuarto día de la visita del papa León XIV en nuestro país. Allí, el sumo pontífice recorrerá algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, entre ellos la catedral y el Estadio Olímpico Lluís Companys, en un encuentro que ha despertado una enorme expectación entre los fieles.

Su estancia en Madrid ha dejado imágenes para el recuerdo: un discurso histórico en el Congreso de los Diputados, una cálida acogida en el estadio Santiago Bernabéu y calles repletas de personas que quisieron acercarse para verlo y recibir su bendición. Sin embargo, hay una escena en concreto que nuestra colaboradora Pilar Vidal no olvidará nunca.

La periodista ha logrado que el Papa baje la ventanilla del coche cuando pasaba a su lado a la salida del Palacio Episcopal de Barcelona. Esta vez, no solo le ha saludado, sino que le ha dado su bendición.

Pilar Vidal se ha echado a llorar en directo tras vivir ese especial momento y confiesa que, después de esto, ya solo le queda tocarle: "Ya solo me queda darle un abrazo". ¡No te pierdas el momento en el vídeo de arriba!

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