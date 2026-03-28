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Hablamos con los vecinos de Emilio Gutiérrez Caba: "Estos pisos están ya cerca de un millón de euros"

En plena batalla judicial con su expareja Mónica por recuperar su piso, hablamos con el entorno de Emilio Gutiérrez Caba. Según nos cuentan, es un hombre muy querido en el barrio, que es uno de los más exclusivos de la capital.

Emilio Gutiérrez Caba

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Emilio Gutiérrez Caba atraviesa un momento difícil económicamente. El actor ha iniciado un proceso legal para desahuciar a su expareja, Mónica, quien ha residido durante dos décadas en un inmueble que figura a nombre del actor.

Emilio Gutiérrez Caba

Aunque durante mucho tiempo mantuvieron una relación amistosa, la situación ha cambiado radicalmente. Ahora, Emilio pretende recuperar la vivienda que, según Mónica, le cedió tras su ruptura. La razón principal sería una deuda acumulada desde 2017, la cual podría derivar incluso en el embargo de la casa en la que Emilio vive actualmente.

En plena batalla judicial y mediática, hemos hablado con los vecinos de Emilio Gutiérrez Caba, que reside en uno de los barrios madrileños más exclusivos. "Aquí se pagan 6.000 euros por metro cuadrado construido, los pisos están cerca de un millón de euros", afirma.

Los vecinos advierten que Emilio es un hombre muy querido en el barrio. "Le conoce todo el mundo", señalan. Sin embargo, esta casa, que tiene en propiedad desde el año 2004, podría correr peligro a causa de su presunta deuda. ¿Logrará recuperar el piso en el que vive su expareja?

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