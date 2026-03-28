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Eva Soriano explica el alcance de su lesión en El Desafío: “Tengo un desgarro de grado dos en el isquio”

La concursante ha tenido que cambiar de planes tras una lesión al final de la prueba del último programa.

Eva Soriano: “Tengo un desgarro de grado dos en el isquio”

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Carmen Pardo
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Eva Soriano ha tenido varios imprevistos durante esta sexta temporada. Con el cuerpo lleno de magulladuras, la concursante ha ido superando las pruebas de la mejor manera posible.

La lesión de Eva Soriano durante su reto en El desafío

En la segunda semifinal, la presentadora tuvo un accidente al terminar su actuación y estuvo el resto del programa con una venda en la parte de la rodilla. “Me he roto 6 centímetros del isquio” ha concretado Eva Soriano.

A pesar de su lesión, la presentadora ha intentado realizar una complicada prueba para ayudar a su compañero y amigo José Yélamo, pero no ha salido de la manera que esperaba.

Échales un vistazo a los vídeos y revive el momentazo de Eva Soriano en El Desafío.

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