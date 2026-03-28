Las primeras palabras de Daniel Illescas tras ganar El Desafío: “Quiero dar las gracias a mi chica y a toda la gente por su apoyo”
El concursante visiblemente emocionado nos ha contado sus sensaciones tras alzarse con la victoria en la sexta temporada de El Desafío.
El influencer se ha jugado el tipo en un impresionante número de acrobacias. Un reto que le ha llevado a alzarse como el ganador de la sexta temporada de El Desafío.
“Estoy en una burbuja y no quiero despertar” ha asegurado el concursante. Daniel Illescas ha confesado que ha formado una familia con el resto de sus compañeros.
El ganador ha sentido que ha evolucionado mucho en El Desafío y ha querido hacer un llamamiento al programa para que cuenten con él en la próxima temporada.
