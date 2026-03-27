Lola Baldrich se sincera sobre el síndrome del nido vacío: "Hay algo en mí que siente que nunca me van a dejar"

Dolores Muñoz, más conocida como Lola Baldrich, nace en Toledo en el seno de una familia de médicos. Sin embargo, pronto descubre que su futuro está sobre un escenario.

Lola comenzó su carrera en la música, triunfando con 'Los amigos de mis amigas son mis amigos', pero su pasión por el teatro le llevó a adentrarse en el mundo de la interpretación, llegando a grandes series como Amar es para siempre, Compañeros o Médico de Familia.

Sin embargo, nos cuenta que su mayor logro siempre estará en su familia. La actriz ha podido compaginar una brillante carrera con la crianza de sus hijos, que hoy ya son adultos y han abandonado el nido.

"Cuesta gestionarlo", asegura. Lola confiesa que aunque sintió cierta soledad y tuvo el llamado 'síndrome del nido vacío', logró superarlo. "Hay algo en mí que siente que nunca me van a dejar, al menos siento eso", confiesa.

Hoy, Lola Baldrich se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar toda una vida de éxitos, sueños cumplidos y mucho arte. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!