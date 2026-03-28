En tierra lejana | Avance
Alya empieza a romper la coraza de Cihan en los nuevos capítulos de En tierra lejana
Él intenta seguir controlándolo todo, pero cada vez le cuesta más disimular lo que ella despierta en su interior. Lunes y martes, nuevos capítulos en Antena 3.
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Sadakat da un paso más en su acoso y monta un escándalo en el hospital para dejar a Alya sin pacientes. Delante de todos, hace una advertencia que deja a la doctora contra las cuerdas: “Mientras esta mujer esté trabajando aquí, ninguna de las mujeres de Midyat va a pisar esta consulta”.
Pero Sadakat no es el único problema. Demir también aprieta y le recuerda a Alya que, para él, solo es una pieza más en su guerra contra los Albora. Sin ningún reparo, le deja claro que la ha metido en un juego muy sucio y que fuera de ahí no lo tendrá nada fácil. Alya entiende que su carrera está siendo usada por todos y que, ahora mismo, está atrapada entre dos bandos que solo quieren arrastrarla.
Contra todo pronóstico, Cihan da un paso al frente y se coloca al lado de Alya como nunca antes: “Debo proteger a la familia Albora. Y ahora tú eres parte de ella, Alya”. Sus palabras cambian algo entre ellos y marcan un antes y un después. El lunes y el martes, a las 23:00 horas, en Antena 3. ¡Disponible también en atresplayer!
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