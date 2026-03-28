Alya empieza a romper la coraza de Cihan en los nuevos capítulos de En tierra lejana

Sadakat da un paso más en su acoso y monta un escándalo en el hospital para dejar a Alya sin pacientes. Delante de todos, hace una advertencia que deja a la doctora contra las cuerdas: “Mientras esta mujer esté trabajando aquí, ninguna de las mujeres de Midyat va a pisar esta consulta”.

Pero Sadakat no es el único problema. Demir también aprieta y le recuerda a Alya que, para él, solo es una pieza más en su guerra contra los Albora. Sin ningún reparo, le deja claro que la ha metido en un juego muy sucio y que fuera de ahí no lo tendrá nada fácil. Alya entiende que su carrera está siendo usada por todos y que, ahora mismo, está atrapada entre dos bandos que solo quieren arrastrarla.

Contra todo pronóstico, Cihan da un paso al frente y se coloca al lado de Alya como nunca antes: “Debo proteger a la familia Albora. Y ahora tú eres parte de ella, Alya”. Sus palabras cambian algo entre ellos y marcan un antes y un después. El lunes y el martes, a las 23:00 horas, en Antena 3. ¡Disponible también en atresplayer!