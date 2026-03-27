El motivo de la ruptura entre Colate Vallejo-Nágera y la hija de Mario Conde: "Es una cuestión fundamentalmente de distancia"

Colate Vallejo-Nagera y Alejandra Rubio ya no están juntos. Según confirmaba ayer nuestro colaborador Nacho Gay, la pareja se separa en plena batalla judicial del empresario por traer a su hijo de vuelta a España.

Aproximadamente un año después de que se confirmase su relación, todo parece haberse roto a causa de la distancia. Colate se ha trasladado a Miami para luchar por el futuro de su hijo y parece que su relación se ha resentido.

"Son cinco meses prácticamente separados y hay un momento en el que esa relación no se mantiene", nos cuenta Nacho Gay, "es una cuestión fundamentalmente de distancia".

Ahora, la prioridad de Colate es su hijo, por el que lleva meses enfrentándose a Paulina Rubio en los tribunales. ¿Logrará traerle de vuelta a España?