Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

El motivo de la ruptura entre Colate Vallejo-Nágera y la hija de Mario Conde: "Es una cuestión fundamentalmente de distancia"

La relación entre Colate y Alejandra Conde se ha roto, según confirmaba Nacho Gay en nuestro programa. Hoy, nos da más detalles sobre lo que ha podido ocurrir entre ellos.

Colate Vallejo-Nágera

Publicidad

Colate Vallejo-Nagera y Alejandra Rubio ya no están juntos. Según confirmaba ayer nuestro colaborador Nacho Gay, la pareja se separa en plena batalla judicial del empresario por traer a su hijo de vuelta a España.

Aproximadamente un año después de que se confirmase su relación, todo parece haberse roto a causa de la distancia. Colate se ha trasladado a Miami para luchar por el futuro de su hijo y parece que su relación se ha resentido.

"Son cinco meses prácticamente separados y hay un momento en el que esa relación no se mantiene", nos cuenta Nacho Gay, "es una cuestión fundamentalmente de distancia".

Ahora, la prioridad de Colate es su hijo, por el que lleva meses enfrentándose a Paulina Rubio en los tribunales. ¿Logrará traerle de vuelta a España?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Colate Vallejo-Nágera

El motivo de la ruptura entre Colate Vallejo-Nágera y la hija de Mario Conde: "Es una cuestión fundamentalmente de distancia"

Pilar Vidal

Desvelamos el sexo y el nombre del bebé de Fernando Alonso y Melissa Jiménez

Kiko Rivera

Un productor musical cuestiona la nueva canción de Kiko Rivera: "Eso está creado por Inteligencia Artificial"

Águeda
Hablamos con ella

Águeda abandonó el convento tras 22 años como monja de clausura: "Cuando salí, el mundo era otro"

Síndrome de hombre lobo
Denuncia

El hijo de Ángela tiene el síndrome del hombre lobo por un medicamento: "Hubo un error en el etiquetado"

Vacaciones
Lo vemos

Obligada a renunciar a las vacaciones de Semana Santa por la subida de precios: "Es inasumible"

El encarecimiento de precios a causa de la guerra en Irán hace que esta Semana Santa sea la más cara de la historia. Algo que obliga a muchas personas a cambiar sus planes.

José Domingo
Hablamos con él

José Domingo, 20 años tratándose de una enfermedad degenerativa que nunca tuvo: "Fue un tratamiento durísimo por nada"

Tras dos décadas viviendo aislado y sometido a un duro tratamiento, José Domingo descubrió que nunca padeció la enfermedad que le diagnosticaron.

J Kbello, dispuesto a darlo todo en Tu cara me suena 13: “La puedo liar mucho”

J Kbello, dispuesto a darlo todo en Tu cara me suena 13: “La puedo liar mucho”

ECEJ_EC8_INEDITOS_03

VÍDEO INÉDITO: Salma y Daniela demuestran sus habilidades en una clase de buceo

3_Final

¡Amanda resuelve el panel final en el último segundo!

Publicidad