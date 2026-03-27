Lisa Kudrow se emociona al recordar el papel de Friends tras el 11-S: "Decían gracias al borde de las lágrimas"

Lisa Kudrow ha confesado que aún hoy se emociona al recordar el impacto que tuvo Friends en millones de personas tras los atentados del 11-S, un momento que cambió su forma de entender la importancia del entretenimiento.

Durante una reciente entrevista para Vanity Fair, la actriz que dio vida a la icónica Phoebe Buffay ha explicado que fue entonces cuando comprendió realmente el valor de la comedia: "Después del 11-S entendí lo importante que es el entretenimiento… necesitamos ese escape".

Kudrow ha recordado encuentros muy impactantes con fans en plena calle, cuando regresaba del rodaje: "Estabas en un semáforo y alguien te miraba… y simplemente decía 'gracias', casi llorando".

Esos momentos marcaron un antes y un después para ella: "Ahí fue cuando entendí lo que estos programas significan para la gente", añade, reconociendo que sintió orgullo por poder ofrecer un respiro en medio de una tragedia nacional.

La actriz también ha reflexionado sobre cómo series como Friends o Will & Grace ofrecían una especie de "realidad alternativa" en la que el 11-S no existía, algo que para muchos espectadores fue clave para sobrellevar aquellos días.

El cast de Friends | Cordon Press

En ese contexto, el papel de la ficción se volvió esencial: "mientras las noticias estaban dominadas por historias devastadoras, las sitcoms ofrecían un pequeño espacio de alivio emocional".

Además, Kudrow ha vuelto recientemente a ver episodios de la serie tras la muerte de su compañero Matthew Perry, un proceso que ha definido como una forma de celebrar su talento y recordar lo que hizo especial a Friends.

Chandler y Phoebe en 'Friends' | NBC

Más de dos décadas después, el testimonio de Kudrow refuerza la idea de que Friends fue mucho más que una comedia: para millones de personas, fue un refugio en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente.