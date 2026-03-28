La despedida de Alejandro tras sus 31 programas en Pasapalabra: “Ha sido un sueño cumplido”

Saltaba la sorpresa en Pasapalabra cuando Alejandro perdía en la Silla Azul. Después de 31 programas, la etapa de Alejandro en el programa llegaba a su fin.

El exconcursante ha compartido en redes sociales un extenso mensaje de despedida, del que se puede sacar un poderoso titular: “Gracias”, comienza Alejandro escribiendo en mayúsculas, la palabra que mejor representa su paso por Pasapalabra.

Alejandro ha compartido sus sensaciones tras estos 31 programas, en los que ha sentido en todos una “mezcla de nervios, felicidad, emoción y concentración” que no conocía. El exconcursante también señala que “ha sido un sueño cumplido”, aunque más largo de lo que esperaba.

Alejandro ha agradecido a su familia, por todo el apoyo que le han brindado en su etapa en Pasapalabra, al igual que a sus amigos y amigas de Pinto. También tiene unas palabras para sus “ultras favoritos”... ¡sus amigos de la universidad! Todos han celebrado sus aciertos y se han lamentado con sus fallos, así como animarle cada programa.

El exconcursante no se olvida de todas las personas que ha conocido durante el camino, tanto en persona como en redes y, por último, se dirige a todo el equipo de Pasapalabra, compañeros durante 31 días, pero familia para toda la vida, deseándole a Javier que se lleve el bote.

“Siento que esta aventura haya acabado”, escribe Alejandro para finalizar su despedida del programa, asegurándonos que ha dado lo mejor de sí. ¡Gracias por todo, Alejandro!