Muere en prisión un pedófilo que asesinó a una niña de 13 años después de dejarla embarazada

Un pedófilo de Detroit que admitió haber asesinado a una niña de 13 años a la que había manipulado durante años y dejado embarazada, se suicidó en una prisión federal, apenas unas semanas después de comenzar a cumplir su condena.

Jarvis Butts, de 43 años, fue hallado muerto en su celda en el Centro de Recepción y Orientación Charles Egeler en Jackson el jueves por la mañana, según informó el Departamento Correccional de Michigan a CBS News.

Investigan su muerte

Según las autoridades, los guardias intentaron brindarle "medidas para salvarle la vida" al asesino convicto, pero "no lo lograron". Se investiga su muerte como un aparente suicidio.

Butts fue sentenciado entre 35 y 60 años de prisión el 12 de marzo tras declararse culpable en febrero del asesinato de Na'Ziyah Harris, de 13 años, ocurrido en 2024.

Manipuló y embarazó a la niña

Harris fue vista con vida por última vez bajando de un autobús en el lado este de Detroit la mañana del 9 de enero de 2024.

Los fiscales revelaron que Butts había embarazado a la adolescente antes de cometer el atroz crimen. Semanas antes del asesinato había estado buscando en internet maneras de interrumpir el embarazo.

"Sus registros telefónicos muestran que busca en internet información sobre abortos, píldoras abortivas y sobre beber anticongelante rojo", dijo Worthy.

Butts tuvo hijos con la madre de Harris

En septiembre de 2023, Harris supuestamente le envió un mensaje de texto a Butts para decirle que no le había bajado la regla. Para noviembre "las pruebas demuestran que Butts sabe que está embarazada".

Butts ya había tenido hijos con la tía de Harris antes de, supuestamente, centrar su atención depredadora en la joven de 13 años. Según el citado medio, los fiscales afirmaron que comenzó a manipular a la adolescente ya en 2022.

"Era un manipulador, pedófilo y sabía lo que hacía", dijo Worthy cuando fue acusado.

La búsqueda de Harris

La Policía localizó a Butts en el río Rouge de Detroit al día siguiente de la desaparición de Harris, y posteriormente recuperó en la misma zona la ropa que llevaba puesta la última vez que fue vista.

A pesar de haberse declarado culpable, el cuerpo de Harris nunca ha sido recuperado, aunque como condición del acuerdo, Butts estaba obligado a informar a los fiscales sobre el paradero de sus restos.

La prima adulta de la joven de 13 años, Roxy Harris, declaró que la familia estaba esperando con gran angustia para recuperar sus restos tras la condena por asesinato: "Tanto yo como otros miembros de la familia y el público en general llevamos dos años esperando saber dónde está Na'Ziyah".

Un historial amplio

Además de la condena por asesinato, Butts recibió una sentencia adicional de entre 10 y 15 años por agredir sexualmente a otras dos niñas menores.

Worthy afirmó que los abusos se extendieron durante años, una víctima entre 2012 y 2015, y una segunda que declaró que Butts abusó de ella entre 2015 y 2017. También había sido condenado anteriormente por agredir sexualmente a dos niñas pequeñas en 2005.

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