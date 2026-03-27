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EUTANASIA

Muere Libera, de 55 años, en un caso pionero de eutanasia en Italia mediante control ocular

Una innovación tecnológica, aplicada al ámbito sanitario, ha permitido que una mujer italiana con movilidad extremadamente reducida pueda ejercer su derecho a decidir sobre el final de su vida después de un largo proceso legal.

Eutanasia

EutanasiaImagen de rawpixel.com en Freepik

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Yolanda Durán
Publicado:

La muerte por eutanasia de Libera, una mujer italiana de 55 años, ha vuelto a situar en el centro del debate público la regulación del final de la vida en Italia. El suceso se trata del primer caso de eutanasia en el país por orden ocular y un caso pionero en la aplicación de la tecnología al suicidio asistido. El acontecimiento pone de manifiesto las tensiones que existen entre el marco legal y las demandas de quienes piden una legislación más clara.

Según medios regionales, la mujer padecía una enfermedad grave e irreversible que le provocaba un sufrimiento constante. Después de un largo proceso, pudo acceder a la eutanasia en un contexto marcado por la complejidad legal, ya que Italia no cuenta con una ley que regule explícitamente esta práctica. Eso sí, el Tribunal Constitucional ha abierto la puerta a determinadas circunstancias en las que el suicidio asistido no es punible.

Una máquina controlada por los ojos

La principal novedad de este caso es el sistema utilizado para llevar a cabo el procedimiento. El dispositivo, desarrollado por el Consejo Nacional de Investigación, permite a pacientes con parálisis casi total activar de forma autónoma la administración del fármaco letal mediante el movimiento de los ojos. Este mecanismo, cumple con los requisitos legales vigentes en Italia, que exigen que sea la propia persona quien inicie el proceso.

La autorización definitiva para Libera llegó pocos días antes, cuando la autoridad sanitaria local entregó el dispositivo tras verificar que se cumplían todas las condiciones médicas y legales. Con este caso, esta mujer italiana se convierte en la decimocuarta persona en Italia en acceder al suicidio asistido con supervisión médica, y la segunda en la región de Toscana, en procesos acompañados por la Asociación Luca Coscioni.

Al mismo tiempo, en España, el caso de Noelia, la menor con una enfermedad grave que ha conmovido a todo el país, ha puesto de relieve la complejidad ética y jurídica en torno a la eutanasia. El caso de Libera, sin embargo, se cierra con la aplicación efectiva de un procedimiento que marca un precedente en el uso de tecnología para garantizar el cumplimiento de la voluntad del paciente.

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