Liz Emiliano se enfrenta a las preguntas de la prensa por su foto con Risto Mejide

Las especulaciones saltaron tras una imagen aparentemente inocente: Liz Emiliano y Risto Mejide compartiendo un momento juntos en un campo de golf. Desde entonces, los rumores no han dejado de crecer desde que el presentador subió una foto de los dos a sus redes sociales y ahora ella se ha enfrentado a las preguntas.

Liz, que fue preguntada en una cena benéfica de infancias sin fronteras, organizada este jueves en Madrid, reaccionó con humor desde el primer momento. "Sabía que no sois buenos", soltaba entre risas al ser preguntada por la fotografía.

Eso sí, cuando las preguntas fueron más directas, la influencer marcó límites.

Liz Emiliano con la prensa | Gtres

Fiel a su estilo, no dudó en tirar de humor para esquivar la presión. Incluso bromeó con el idioma para evitar seguir profundizando en el tema, dejando la conversación de lado: "Si me haces la pregunta en italiano, te respondo".

Liz Emiliano en la cena solidaria de infancias sin fronteras | Gtres

Eso sí, antes de marcharse, aclaró cómo se encuentra ella en este momento de especulaciones: "En paz".