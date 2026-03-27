EVITA LA GRAN PREGUNTA
Liz Emiliano se enfrenta a las preguntas de la prensa por su foto con Risto Mejide
Una foto, muchas preguntas… y ninguna confirmación clara. Liz Emiliano ha sido preguntada por su comentada foto con Risto Mejide, que publicó el presentador en redes sociales.
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Las especulaciones saltaron tras una imagen aparentemente inocente: Liz Emiliano y Risto Mejide compartiendo un momento juntos en un campo de golf. Desde entonces, los rumores no han dejado de crecer desde que el presentador subió una foto de los dos a sus redes sociales y ahora ella se ha enfrentado a las preguntas.
Liz, que fue preguntada en una cena benéfica de infancias sin fronteras, organizada este jueves en Madrid, reaccionó con humor desde el primer momento. "Sabía que no sois buenos", soltaba entre risas al ser preguntada por la fotografía.
Eso sí, cuando las preguntas fueron más directas, la influencer marcó límites.
Fiel a su estilo, no dudó en tirar de humor para esquivar la presión. Incluso bromeó con el idioma para evitar seguir profundizando en el tema, dejando la conversación de lado: "Si me haces la pregunta en italiano, te respondo".
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Eso sí, antes de marcharse, aclaró cómo se encuentra ella en este momento de especulaciones: "En paz".
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