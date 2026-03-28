“Una pena, con lo joven que era”: es hora de comenzar esta Fiesta de muerte

Antonio Resines, Marta Sánchez, Alberto Chicote, Ana Peleteiro, Bertín Osborne, Glòria Serra y Esperansa Grasia serán los invitados de Una fiesta de muerte con Àngel Llàcer como maestro de ceremonias.

“Esta muerto de verdad” ha dicho Glòria Serra al descubrir el cadáver, para Antonio Resines es “Una pena, con lo joven que era”, así da comienzo Una fiesta de muerte.

¿Qué celebridad acabará asesinada? ¿Quién será el asesino que no se encuentra entre ellos? No te pierdas el mayor misterio de la televisión, Una fiesta de muerte, muy pronto en Antena 3.