“Me he dejado la dignidad en mi casa”: Aníbal Gómez nos adelanta cómo será como concursante de Tu cara me suena

Aníbal Gómez ya había visitado el plató de Tu cara me suena hace no mucho tiempo para acompañar a Susi Caramelo en una imitación de Enrique y Ana y ahí se dio cuenta de que le gustaría vivir una edición como concursante oficial. “Quería venir aquí a jugar”, ha recalcado el cómico.

“Mi punto fuerte es que me he dejado la dignidad en mi casa”, ha confesado el cómico. A pesar de que tiene buena voz y de que forma parte de un conocido dúo musical de este país, a él le gustaría jugar “a lo mamarracho”.

A Aníbal le gustaría que le tocase en el pulsador un artista o grupo con el que él ha crecido, como puede ser Parchís, pero no le haría mucha ilusión meterse en la piel de un cantante trap: “Me costarían mucho las métricas.

Si Aníbal piensa en Tu cara me suena, las primeras actuaciones que se le vienen a la cabeza son las de humor, aquellas que recibieron cuatros y cincos. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole play al vídeo de arriba!