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Mucho humor

“Me he dejado la dignidad en mi casa”: Aníbal Gómez nos adelanta cómo será como concursante de Tu cara me suena

El cómico viene dispuesto a afrontar cualquier reto y a hacer reír al espectador con todo lo que le dé el pulsador.

Aníbal Gómez, concursante de Tu cara me suena 13

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Aníbal Gómez ya había visitado el plató de Tu cara me suena hace no mucho tiempo para acompañar a Susi Caramelo en una imitación de Enrique y Ana y ahí se dio cuenta de que le gustaría vivir una edición como concursante oficial. “Quería venir aquí a jugar”, ha recalcado el cómico.

“Mi punto fuerte es que me he dejado la dignidad en mi casa”, ha confesado el cómico. A pesar de que tiene buena voz y de que forma parte de un conocido dúo musical de este país, a él le gustaría jugar “a lo mamarracho”.

A Aníbal le gustaría que le tocase en el pulsador un artista o grupo con el que él ha crecido, como puede ser Parchís, pero no le haría mucha ilusión meterse en la piel de un cantante trap: “Me costarían mucho las métricas.

Si Aníbal piensa en Tu cara me suena, las primeras actuaciones que se le vienen a la cabeza son las de humor, aquellas que recibieron cuatros y cincos. ¡Escucha todo lo que nos ha contado dándole play al vídeo de arriba!

Bertín Osborne sobre su paso por Tu cara me suena: "A la segunda semana me quería ir... pero luego lo pasé tan bien..."

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