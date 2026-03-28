Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Gran Final

Patricia Conde se sincera sobre su fobia al fuego: “Con doce años hubo un incendio en mi casa y yo entré a rescatar a mi perra”

El fuego es uno de los puntos flacos de la presentadora, lo que le ha aún más su última prueba en El desafío.

Patricia Conde

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde se coló como la tercera finalista en la segunda semifinal del programa. Tras una espectacular coreografía de claqué, la concursante reafirmo que su candidatura para ganar la final estaba clara.

En su prueba final, Patricia Conde ha tenido que superar un escapismo de fuego, en el que tenía que acertar con las llaves guardadas en un bol muy caliente para abrir los candados que le apresaban. El reto se desarrollaba bajo la gran presión de estar envuelta en llamas.

Para añadirle más tensión, la concursante ha confesado uno de sus traumas de cuando era pequeña, “le tengo mucho respeto y dije que no hacía la prueba”. La fobia al fuego podría haberle causado un gran estrago, pero el valor que le ha caracterizado durante todo el programa le ha ayudado a superar su reto con creces.

Tras contar su trauma, Patricia Conde ha dado un emocionante discurso de superación, en el que ha explicado cuál es su forma de ver las situaciones menos favorables, “de eso trata la vida, te agachas a recoger una cosa y luego se te cae otra”.

Un reto mayúsculo en el que Patricia Conde ha demostrado que no es finalista por casualidad de la sexta temporada de El desafío.

La emoción de Roberto Leal ante el último desafío de José Yélamo: “Yo te quiero mucho”

La emoción de Roberto Leal ante el último desafío de José Yélamo: “Yo te quiero mucho”

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Patricia Conde

Patricia Conde se sincera sobre su fobia al fuego: “Con doce años hubo un incendio en mi casa y yo entré a rescatar a mi perra”

Emilio Gutiérrez Caba

Hablamos con los vecinos de Emilio Gutiérrez Caba: "Estos pisos están ya cerca de un millón de euros"

La historia personal de Javier Alonso hasta triunfar en Pasapalabra: "Mi madre me apuntó al casting"

La historia personal de Javier Alonso hasta triunfar en Pasapalabra: "Mi madre me apuntó al casting"

Eva Soriano: “Tengo un desgarro de grado dos en el isquio”
Mejores momentos | Gran Final

Eva Soriano explica el alcance de su lesión en El Desafío: “Tengo un desgarro de grado dos en el isquio”

Eduardo Navarrete enseña sus partes íntimas con una fotografía de Santiago Segura: “¡Qué bonito homenaje!”
Mejores momentos | Gran Final

Eduardo Navarrete enseña sus partes íntimas con una fotografía de Santiago Segura: “¡Qué bonito homenaje!”

Aníbal Gómez, concursante de Tu cara me suena 13
Mucho humor

“Me he dejado la dignidad en mi casa”: Aníbal Gómez nos adelanta cómo será como concursante de Tu cara me suena

El cómico viene dispuesto a afrontar cualquier reto y a hacer reír al espectador con todo lo que le dé el pulsador.

ECEJ_EC8_INEDITOS_04
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: “Te vas a quedar boquiabierta”: Joaquín desvela que póster tenía colgado en su habitación de adolescente

La pareja andaluza ha echado la vista atrás recordando a los famosos que colgaban en sus cuartos.

Las primeras palabras de Daniel Illescas tras ganar El Desafío

Las primeras palabras de Daniel Illescas tras ganar El Desafío: “Quiero dar las gracias a mi chica y a toda la gente por su apoyo”

Roberto Leal y Alejandro

La despedida de Alejandro tras sus 31 programas en Pasapalabra: “Ha sido un sueño cumplido”

“Una pena, con lo joven que era”: es hora de comenzar esta Fiesta de muerte

“Una pena, con lo joven que era”: es hora de comenzar esta Fiesta de muerte

Publicidad