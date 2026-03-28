Patricia Conde se sincera sobre su fobia al fuego: “Con doce años hubo un incendio en mi casa y yo entré a rescatar a mi perra”

Patricia Conde se coló como la tercera finalista en la segunda semifinal del programa. Tras una espectacular coreografía de claqué, la concursante reafirmo que su candidatura para ganar la final estaba clara.

En su prueba final, Patricia Conde ha tenido que superar un escapismo de fuego, en el que tenía que acertar con las llaves guardadas en un bol muy caliente para abrir los candados que le apresaban. El reto se desarrollaba bajo la gran presión de estar envuelta en llamas.

Para añadirle más tensión, la concursante ha confesado uno de sus traumas de cuando era pequeña, “le tengo mucho respeto y dije que no hacía la prueba”. La fobia al fuego podría haberle causado un gran estrago, pero el valor que le ha caracterizado durante todo el programa le ha ayudado a superar su reto con creces.

Tras contar su trauma, Patricia Conde ha dado un emocionante discurso de superación, en el que ha explicado cuál es su forma de ver las situaciones menos favorables, “de eso trata la vida, te agachas a recoger una cosa y luego se te cae otra”.

Un reto mayúsculo en el que Patricia Conde ha demostrado que no es finalista por casualidad de la sexta temporada de El desafío.