Natalia Sánchez desvela cómo será la trama de Begoña con Beatriz en Sueños de libertad: “Se va a meter el enemigo en casa”

Natalia Sánchez ha hablado sobre lo que está viviendo Begoña en los últimos capítulos de Sueños de libertad.

Tras el nacimiento de Juanito y su dura enfermedad, donde ha sido clave para su recuperación el doctor Salazar; la enfermera vuelva a su casa con su familia dejando lejos a los De la Reina.

Dejar la casa grande implica no solo alejarse de su familia, si no también, poner punto y final con el amor de su vida: Andrés. Él ha intentado pedirle otra oportunidad, pero ella no quiere que sean amantes, por el bien de sus hijos.

La actriz confiesa que a Begoña le espera un momento de “mucha soledad” en la casa con Gabriel. Sin embargo, lo que de verdad va a revolucionar la vida de Begoña es Beatriz, interpretada por Xenia Tostado.

Beatriz y Begoña, ¿amigas o enemigas?

“Beatriz no llegará siendo su enemiga”, advierte la intérprete. Y es que, en un principio, Begoña confiará plenamente en Beatriz o mejor dicho, en Antonia, tanto que hasta decidirá contratarla como la niñera de su hijo Juanito.

Beatrizse acercará a ella bajo el nombre de Antonia, una mujer buena, generosa…con la que conectará en seguida, aunque no sabrá que en realidad es…¡la mujer de Gabriel!

Beatriz se colará en su casa para acercarse a ella sembrando el miedo en Gabriel que intentará recaudar el dinero que le pide si no quiere que Beatriz le cuente toda la verdad a Gabriel.

Dale al play y disfruta de la entrevista completa de Natalia Sánchez.