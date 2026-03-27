Mata a cuchilladas a un fontanero por la "chapuza" que le hizo en Xenillet

Las autoridades han detenido a un hombre por supuestamente matar a cuchilladas a un fontanero por la "chapuza" que le hizo en Xenillet. Así lo avanza 'Las Provincias', detallando que la víctima, de 48 años, fue acuchillado y acabó muriendo en el hospital. Todo por una discusión. El autor, un joven de 22 años, atacó al fontanero después de que este le hiciera una "chapuza" en la cocina de su casa. El pasado martes fue arrestado por la Policía Nacional, quien llevó a cabo la investigación de los hechos a través de su grupo de Homicidios.

Los investigadores encontraron en el móvil de la víctima varios mensajes amenazantes que señalaban directamente al detenido. Esta persona le exigía que le devolviera el dinero, unos 170 euros, que le había apagado por la obra, que calificó como una auténtica "chapuza", detalla el citado medio. El fallecido recibió amenazas incluso con "apretar el gatillo".

Los agentes de la Policía Local de Torrent identificaron a un hermano del presunto autor de los hechos. Mientras, la Policía Nacional, comprobó la actividad telefónica del sospechoso, quien había dejado de usar el dispositivo la misma noche en la que se produjo el homicidio.

Localizar al asesino

El grupo de Homicidios tomó declaración a varios testigos, entre los que se encontraban familiares del principal sospechoso, según el citado medio. Sin embargo, la prioridad de los investigadores era localizar al acusado, que había desaparecido desde esa noche. El acusado sabía que todas las sospechas recaían sobre él por las amenazas que había mandado previamente al móvil de la víctima.

Además, un testigo protegido señaló directamente a este joven, que se mostraba descontento por el trabajo del fontanero, como el presunto asesino. Según fuentes consultadas, esa misma noche se había citado con el fallecido y acudió a su domicilio acompañado, presuntamente, de un familiar. Después de bajar la calle, se produjo una discusión donde la víctima se vio sorprendido cuando su agresor sacó un arma blanca y lo acuchilló.

Escondido en Alaquàs

El grupo de investigadores pudo establecer el domicilio donde se ocultaba el sospechoso. De este modo, el pasado martes por la mañana, la plaza número tres de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Torrent autorizó cuatro registros simultáneos, tanto en el inmueble de Alaquàs donde se escondía el presunto homicida, como en las viviendas de dos hermanos y su madrastra, en la localidad de Torrent.

El detenido fue llevado a los juzgados de Torrent a las 10:00 horas de este jueves. A su llegada, custodiado por varios oficiales de la Policía Nacional, lo esperaban decenas de familiares para despedirse de él antes de su entrada en prisión.

Por el momento, la investigación sigue abierta y el grupo de Homicidios no descarta que haya más detenciones.

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